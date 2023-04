«Quel rigore è inesistente» 

Una direzione di gara che ha lasciato molte perplessità non solo per le decisioni chiave, su tutte il primo rigore che ha avviato il ribaltone del Parma, ma anche per le scelte a livello tecnico e la gestione complessiva dell’incontro. Il pomeriggio infelice di Matteo Gariglio, ultimo in ordine di tempo di una serie di arbitri che ha avuto difficoltà nelle partite del Cagliari in questa stagione, non convince nemmeno chi dalla Sardegna è arrivato a dirigere fino alle massime categorie nazionali e internazionali.

«Non si può»

«Gariglio non è stato in grado di gestire la gara: un errore ci può stare, ma se vai al monitor non puoi dare il primo rigore», afferma Gianni Corda, che oltre ad arbitrare ha fatto da assistente per una settantina di partite fra Serie A e B nella seconda metà degli anni Novanta. Gli fa eco Bruno Tuveri, pure lui della sezione di Cagliari, che a sua volta ha alternato fischietto e bandierina sino alla Serie A: «Il VAR non deve essere il giustiziere. Il primo rigore dato al Parma mi ha lasciato molto perplesso: per me è inesistente».

Gestione scadente

In soccorso di Gariglio (e dell’arbitro VAR Marini) potevano arrivare alcune disposizioni in vigore da tempo. «Si insegna sempre una cosa: se è il pallone ad andare verso il braccio il tocco è involontario, mentre se è il braccio ad andare verso la palla è volontario e quindi punibile», aggiunge Tuveri. «Se uno salta di testa fisiologicamente deve spingersi con le braccia per dare uno slancio, non può farlo tenendole dietro la schiena. Per me però è stata tutta la gestione di gara che non ha avuto senso, con così tanti ammoniti in una partita tranquilla. A volte si cerca di prevenire quando c’è nervosismo, ma le due squadre non avevano certo il coltello fra i denti».