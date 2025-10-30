«Quel regolamento è un falso» 

Vento di tempesta sul porticciolo di Torregrande. Questa volta ad agitare le acque è il regolamento del porto che, secondo un gruppo di diportisti, non sarebbe autentico ma sarebbe stato falsificato. Da qui un esposto in Procura che apre la strada a indagini e accertamenti mentre le Marine oristanesi, società che gestisce la struttura, si dice certa del proprio operato e ribadisce la veridicità delle norme.

L’esposto

Il caso sarebbe emerso in altri contenziosi fra diportisti e Marine oristanesi davanti alla sezione civile del Tribunale di Oristano e al Tar: la società avrebbe presentato un regolamento del porto che, secondo gli otto utenti, non sarebbe autentico. «Quattro timbri della Regione contraffatti in un regolamento diverso nel contenuto rispetto a quello autentico, approvato nel 2012 con ordinanza numero 12 della Capitaneria di porto di Oristano» si legge nell’esposto. Ci sarebbero differenze anche nella data di approvazione da parte del Cda della società (14 aprile 2015) rispetto a quello pubblicato nel sito dell'Autorità marittima - Guardia costiera che riporta la data del 20 dicembre 2011. Inoltre iI regolamento approvato nel 2012 contiene le tariffe di ormeggio da applicare in base al periodo di permanenza e alla lunghezza dei natanti. I diportisti nell’esposto spiegano nel dettaglio le anomalie riscontrate nel regolamento del 2015 a iniziare dai «timbri tutti uguali compresa la firma, come in fotocopia. Questo non sarebbe possibile nel caso in cui fossero stati apposti manualmente sul documento – aggiungono – In quello pubblicato sul sito i timbri hanno angolazioni diverse e le firme sono naturalmente non identiche, poiché scritte a mano». I diportisti, inoltre, hanno chiesto una consulenza a un grafologo che ha confermato le incongruenze fra i due regolamenti. Infine ribadiscono che sul sito dell’Autorità marittima è pubblicato ancora il regolamento del 2012, completo di tariffe. Eppure «a partire dal 2022 il regolamento allegato ai contratti stipulati da Marine oristanesi è quello del 2015 – aggiungono –Su questa base sono state aumentate del 15 per cento le tariffe di ormeggio e sono state eliminate quelle agevolate per le barche di lunghezza inferiore ai 6 metri». Infine dal regolamento sarebbe stato eliminato il passaggio in cui si precisa che le tariffe comprendono tutti i servizi anche il ritiro dei rifiuti «per poter percepire corrispettivi non dovuti».

La società

Marine oristanesi, con l’avvocato Cristian Stara, va avanti. «È vero che esistono due regolamenti ma non c’è alcuna anomalia. È tutto regolare. Inoltre il regolamento contestato era in vigore da prima che questo Consiglio di amministrazione fosse in carica - precisa – Ben vengano le verifiche, noi siamo tranquilli».

RIPRODUZIONE RISERVATA