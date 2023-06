«Quel questionario è fondamentale per valutare i costi»  

«L’abbiamo detto e lo ripetiamo: sarà il Comune a farsi carico delle spese per il trasferimento dei box dal mercato di San Benedetto alla struttura provvisoria di piazza Nazzari». Il sindaco Paolo Truzzu replica piccato alla protesta dei gestori della struttura civica che lo accusano di poca chiarezza. «La “scheda di ricognizione” è fondamentale per conoscere le esigenze dei concessionari e quantificare il costo delle richieste. Qualcuno mi spieghi – aggiunge Truzzu – come possiamo sapere quali cifre impegnare per il trasferimento». Il sindaco azzarda un’ipotesi. «Qualcuno sta soffiando sul vento dell’ammutinamento?».

Chiarito il tema dei costi, rimane da affrontare l’argomento spinoso del multipiano di via Sant’Alenixedda, ancora inagibile nonostante i vari annunci (di vario colore politico) di apertura. «Ribadisco anche questo punto», precisa il primo cittadino. «Metteremo due piani di parcheggi a disposizione dei clienti della struttura di piazza Nazzari, mentre i commercianti potranno utilizzare il primo livello per le celle frigorifere».

RIPRODUZIONE RISERVATA