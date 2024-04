Quel ponte teatrale tra Sardegna e mondo con “1 Euro Festival” 

Un teatro democratico per tutti, di tutti e con tutti. “1 Euro Festival” è lo storico evento di Akròama, in scena quest’anno a partire dal 7 maggio al Teatro delle Saline di Cagliari, che ha come obbiettivo quello di avvicinare nuovo pubblico al teatro, offrendo cultura di grande livello a prezzi accessibili. Sul palco uno spaccato culturale eterogeneo e di straordinaria vivacità, con undici compagnie in arrivo da Sardegna, Portogallo, Liguria, Turchia e Spagna.

I 25 anni

La rassegna giunge quest’anno alla sua venticinquesima edizione, confermandosi un appuntamento dove si fondono le migliori capacità espressive teatrali, che comprendono sperimentazione e linguaggi multimediali nello spettacolo dal vivo. Al 1999 il suo nome era “Teatro mille lire”, e aveva tratto ispirazione dalle celebri “Collane Millelire” , quei libri che negli anni ’90 hanno rivoluzionato il mercato editoriale. Nel corso degli anni il “Teatro mille lire” ha conquistato un pubblico sempre più affezionato e curioso di conoscere le produzioni emergenti del teatro isolano e non solo. Arriva oggi ad essere un teatro giovane, con nuove matrici espressive, vivacità drammaturgica ed estetica, sperimentazione e contaminazione. «Il teatro è luogo di incontro, conoscenza, riflessione e bellezza – sottolinea Lelio Lecis, regista e direttore artistico del festival – e il pubblico cagliaritano è parte di questa magia. Con “1 euro Festival” cercheremo come sempre di raccontare l'esistenza umana attraverso le sue tante sfaccettature, il viaggio vero o metaforico, la storia passata e presente e i tormenti individuali e collettivi».

Il calendario

Le rappresentazioni, in scena alle 21 dal 7 maggio all'8 giugno, saranno precedute alle 20.30 da “Mare e Sardegna” di Lawrence, brevi performance con la regia di Simeone Latini. Su il sipario martedì 7 maggio (in replica l’8) con “La Tavola - Un luogo dove”, dei portoghesi CTB - Companhia de Teatro de Braga per la regia di Rui Madeira interpretato da Valentina Picciau e Rogério Boane. Si prosegue il 10 e 11 maggio con “Piccoli equivoci senza importanza” di Antonio Tabucchi con la regia di Simeone Latini per Akròama. Terzo appuntamento il 14 e 15 maggio con Abaco Teatro e “Il sogno di un uomo ridicolo” da un racconto di Fëdor Dostoevskij. Protagonista del quarto appuntamento “Le corna sono come i tacchi ... Slanciano!!” di Tragodia il 17 e 18 maggio delle autrici Virginia Garau e Daniela Melis. Le figure femminili della famiglia Gramsci saranno protagoniste il 21 e 22 maggio di “Tutto tranne Gramsci” di Anfiteatro Sud, scritto da Susanna Mameli e interpretato da Marta Proietti Orzella. Il 24 maggio la compagnia genovese Lunaria Teatro presenta “La lunga vita di Marianna Ucrìa”, dal romanzo di Dacia Maraini con Raffaella Azim e Francesca Conte. Il giorno dopo, 25 maggio, sul palco la compagnia Teatro Sassari con “Gran Caffè Astra” di Mario Lubino. La Scuola d'Arte Drammatica di Cagliari sarà protagonista il 28 e 29 maggio con “Destinatario sconosciuto” di Katherine Kressmann Taylor per la regia di Simeone Latini in scena insieme a Roberto Etzi. Il 31 maggio e 1 giugno andrà in scena la compagnia turca Maltepe Teatrosu con “Memurin Fasli” di Coşkun Irmak e regia di Kubilay Erdelikara. Il Collettivo Amori Difficili il 4 e 5 giugno presenterà “A colpi di scene”, produzione di e con Daniel Dwerryhouse e Laura Fortuna per la regia di Francesco Bonomo tratta da brani di Achille Campanile. Giù il sipario il 7 e 8 giugno con la compagnia spagnola Tranvía Teatro in “Sahara - Crónica del desierto” di Chema Cardeña.

