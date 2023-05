«Quel pitbull poteva uccidermi» 

Occorre tornare alla mezzanotte di domenica. Graziella Montisci, che con la famiglia gestisce l’hotel Acquarius di via Sardegna, rientrava a casa in via Caput Acquas dopo aver sbrigato le ultime faccende in albergo. Dopo aver parcheggiato, ha notato la presenza del pitbull (proveniva da una strada limitrofa) con altri cani: «Avevo in auto il mio cagnolino e per evitare guai l’ho portato in giardino, ho chiuso il cancelletto e sono tornata indietro a riprendere altre cose ma ho iniziato ad avere paura».

«Quando ha cercato di azzannarmi al collo ho pensato che per me fosse finita: non riuscivo più a proteggermi dai suoi morsi». Ma è in quel preciso momento che, per fortuna, il grosso cane che la stava aggredendo ha mollato la presa spaventato dalle urla di un vicino di casa della donna: «Gli devo la vita».

Il terrore

È ancora sotto choc Graziella Montisci, pensionata di 71 anni che due notti fa è stata aggredita da un pitbull davanti a casa sua. Un incubo che racconta dal letto della camera della sua abitazione, dove sta trascorrendo la degenza, e ha ben impresso ogni fotogramma di questa terrificante disavveduta che non si è tramutata in tragedia ma ha lasciato conseguenze pesanti: un braccio quasi dilaniato (con sospetta frattura), lacerazioni che vanno dagli occhi alle labbra, contusioni.

Occorre tornare alla mezzanotte di domenica. Graziella Montisci, che con la famiglia gestisce l’hotel Acquarius di via Sardegna, rientrava a casa in via Caput Acquas dopo aver sbrigato le ultime faccende in albergo. Dopo aver parcheggiato, ha notato la presenza del pitbull (proveniva da una strada limitrofa) con altri cani: «Avevo in auto il mio cagnolino e per evitare guai l’ho portato in giardino, ho chiuso il cancelletto e sono tornata indietro a riprendere altre cose ma ho iniziato ad avere paura».

Sotto attacco

Timori fondati, perché pochi secondi dopo la donna è precipitata nell’incubo: «Il pitbull si è avvicinato al cancelletto mentre lo stavo per riaprire e si è avventato al braccio sinistro: sono caduta, non mollava la presa, ho perso sangue ma sono comunque riuscita a trascinarmi verso il cancelletto e a rialzarmi». Il peggio stava per arrivare: «Si è avventato una seconda volta ma in faccia, poi ha cercato di azzannare il collo e ho pensato: è la fine. Per istinto ho alzato le spalle e abbassato il mento per non dare spiragli ed è stato allora che ho sentito le urla del mio vicino». Si trattava di Franco Chessa, militare in pensione. Provvidenziale il suo arrivo: «Stavo rientrando da un viaggio con moglie e figlia – spiega - all’inizio non ho trovato parcheggio ma ho scorto il pittbull sul marciapiede, poi dopo un giro dell’isolato sono tornato davanti a casa e abbiamo visto il cane aggredire la signora». Di fronte al cancelletto, una pozza di sangue. Franco Chessa non ha esitato un solo istante: «Sceso dall’auto, mi sono precipitato dalla vicina urlando come un disperato per attirare l’attenzione del cane: ha mollato la presa, ma ero pronto a sferrargli dei calci». Pochi minuti dopo sul posto sono accorsi un’ambulanza e i carabinieri (in corso valutazioni su possibili responsabilità del proprietario o possessore del cane). In una recente mozione la consigliera Daniela Garau ha chiesto «maggiori provvedimenti del Comune a tutela della cittadinanza».

