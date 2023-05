«Quel pino? È il simbolo della piazza» 

«Una cosa deve essere chiara: non siamo stati noi a chiedere di tagliare il pino. Mia moglie ed io non ci siamo mai lamentati della sua presenza anche perché, per la nostra famiglia, quell’albero ha un grande valore affettivo». Giorgio Liggi, 67 anni, ex finanziere, dal 1995 impegnato nel volontariato, è il proprietario della casa che si affaccia sul sagrato della Chiesa di Santa Maria dove si trova il pino marittimo che il Comune di Dolianova ha ordinato di abbattere per permettere il passaggio di una pista ciclabile.

Il simbolo

«Quell’albero è lì da oltre 60 anni», prosegue Giorgio Liggi, «è stato mio padre Vittorio, ex guardia venatoria, molto inserito nella vita politica e sociale del paese, a piantarlo nel nostro cortile prima di mettere l’area a disposizione del Comune per farci una piazzetta. In questa zona allora non c’era nulla: né strade, né marciapiedi, nulla di nulla. La chiesetta si trovava in un terreno della famiglia Spada che poi lo cedette all’amministrazione comunale. Anche mio padre decise di donare una porzione del suo cortile per creare uno spazio davanti alla chiesa».

«No al taglio»

La notizia del possibile taglio dell’albero ha raggiunto in Liguria anche un’altra componente della famiglia Liggi, Giusy che spera ora in un ripensamento: «Manco da Dolianova da 34 anni, è stata un’amica ad informarmi. Quel pino è stato messo a dimora nel 1962, per la mia nascita. Non è giusto che venga abbattuto, mio padre lo ha donato alla comunità e ora lo si vorrebbe far sparire». Ma non c’è solo l’aspetto affettivo a far sorgere perplessità sulle procedure adottate dal Comune: «Via Santa Maria è così da oltre 30 anni – spiega Giorgio Liggi – solo oggi si accorgono della pericolosità del pino? Quando le radici hanno creato qualche piccolo problema lo abbiamo risolto da soli senza chiedere niente a nessuno. Faranno una pista che occupa metà della carreggiata? E le macchine dove passerebbero? In questa zona non c’è nulla, nemmeno un parcheggio».