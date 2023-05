Quel pesante 7-2 alla Torres E il Cagliari vince il primo titolo 

La storia dei club centenari come il Cagliari è costellata di ricordi, avvenimenti e vittorie. Lo scudetto del 1970 è il più luminoso, meno prestigiosa ma altrettanto importante è la prima vittoria di un campionato. Parliamo del torneo regionale di III Divisione. Correva l’anno 1924: il campionato sardo si svolgeva per la prima volta, dopo il passo falso dell’annata precedente (si iscrisse il solo Cagliari Foot Ball Club). I rossoblù in aprile eliminano l’Amsicora dopo una rovente partita. Il sodalizio del presidente Agostino Cugusi vive un periodo di forte crescita e di spiccata ambizione. La finalissima per il titolo si disputa con gare di andata e ritorno. Durante il primo match il Cagliari è ospite della Torres sul terreno dell’Acquedotto, al seguito oltre cinquecento tifosi cagliaritani, pronti a sostenere l’undici guidato dall’allenatore-giocatore Colombo. L’incontro si chiude sull’1 a 4 per i cagliaritani. Pochi giorni prima della gara di ritorno, il Cagliari ospita sul proprio terreno la prima squadra di Serie A, lo Sporting Club Pisa. Il punteggio finale sarà impietoso: Cagliari 0 – Pisa 7.

E domenica 18 maggio 1924 giunge finalmente la partita decisiva: la tribuna lignea dello Stallaggio Meloni è gremita e un considerevole numero di sostenitori fa da corona a tutto il rettangolo di gioco. Anche stavolta i rossoblù impongono il loro gioco e i terzini Picciau e Argiolas faranno buona guardia. Il portiere Marielli deve faticare pochissimo a differenza del suo diretto avversario Fois, che dovrà chinarsi sette volte a raccogliere il pallone dal fondo della rete. Punteggio finale Cagliari 7 – Torres 2. Tra i miglior impossibile dimenticare Figari, Bertari, Colombo, Farioli e Marcialis. Al termine dell’incontro il commissario regionale Giorgio Boero, ex capitano del Cagliari, consegna la coppa federale al capitano Picciau. Un trofeo oggi andato perduto, che certamente non sfigurerebbe accanto agli altri vinti dai rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA