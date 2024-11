Quel parcheggio-vergogna: piazza Matteotti, è il caos  

Giorno o notte non fa più differenza, soprattutto nel weekend. La rivoluzione in piazza Matteotti, con l’intera area riservata da due anni ai bus, ha trasformato in un incubo il parcheggio di via Sassari, entrata e uscita sulla stessa strada. Risultato: tutto il centro si blocca. Una vergogna. La struttura è delle Ferrovie e la via di fuga in viale La Plaia resta un sogno. Il Comune ci mette del suo, tenendo chiusi gli stalli in via Battisti e con il rinvio dell’accordo con la Regione per via Caprera.

a pagina 24