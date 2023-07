«Quel parcheggio espropriato per eliminare la concorrenza» 

È entrato in funzione il parcheggio dell’aeroporto dedicato a chi accompagna o accoglie i passeggeri, che ospiterà gratuitamente le auto per le prime due ore di sosta. L’area è quella della vecchia Autorimessa Italia, espropriata qualche anno fa dalla Sogaer, nonostante l’opposizione dei vecchi proprietari.

La vicenda

Un dettaglio che Valter Piscedda, consigliere regionale del Pd, non dimentica: «Quella che oggi appare come una buona notizia per chi deve parcheggiare», spiega, nasconde una storia «tipicamente sarda e italiana». Piscedda ricorda: «Fino a qualche anno fa in aeroporto c’era un parcheggio privato», cioè l’Autorimessa Italia, «in cui le tariffe erano notevolmente più basse di quelle di Sogaer». La società di gestione dello scalo «ha fatto di tutto per far aumentare i prezzi a quel parcheggio privato, per limitarne la concorrenza con i propri, e per farselo vendere, senza però riuscirci».

Allora, ricostruisce l’esponente del Pd ed ex sindaco di Elmas, «ha inserito nel proprio master plan lo spostamento della torre di volo, prevedendone l’ubicazione proprio nell’area di quel parcheggio privato. In virtù di quella previsione ha potuto espropriare il terreno, con buona pace del privato e del suo parcheggio, che è stato chiuso in virtù dell’esproprio».

L’attacco

Ma la storia non è finita: «Successivamente Sogaer ha ritenuto che quell’area, ormai espropriata, non fosse più idonea al riposiziona mento della torre volo, e ne ha cambiato l’ubicazione. Risultato ottenuto: eliminata la concorrenza attraverso un esproprio fatto con fondi pubblici a danno di un impresa privata che faceva prezzi più bassi e che non voleva accordarsi per sollevarli o per vendergli l’area».

Il tutto «nonostante la Sogaer sia quasi al 100% proprietà dell’ente di diritto pubblico “Camera di Commercio di Cagliari”», ricorda Piscedda.

