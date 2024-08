«Quel palo  è pericoloso» 

In via Toti, in un parcheggio di fronte a una scuola, c’è un palo della luce che si inclina sempre di più. In questo periodo l’area non è particolarmente trafficata, ma le auto ci passano e parcheggiano.

Per questo numerosi cittadini sollecitano un intervento del Global Service del Comune, quel servizio di “pronto intervento” tanto pubblicizzato che consente ai avere una squadra di operai a disposizione per le azioni urgenti. Se cadesse il palo potrebbe distruggere una macchina o ferire in modo grave una persona di passaggio. Per questo un gruppo di residenti ha avvertito l’ufficio per le relazioni con il pubblico del Comune ed ha segnalato il pericolo. «Quel palo pootrebbe fare danni, se cadesse».

