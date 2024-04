«Quel palazzo sarà troppo vicino al nostro» L’ira dei residenti contro un nuovo edificio 

Duro faccia a faccia, ieri sera in via Scornigiani, tra residenti e componenti della commissione Sviluppo urbanistico del Comune. Casus belli: la possibile realizzazione di una palazzina a due piani a meno di 10 metri di distanza da un preesistente condominio con otto appartamenti. La riunione si sarebbe dovuta concludere con una votazione per concedere o meno la deroga rispetto alla distanza dei 10 metri. Ma gli animi si sono surriscaldati e il voto è slittato a lunedì.

Il presidente della commissione, Antonello Angioni, è stato costretto a sospendere ripetutamente la riunione per le intemperanze degli abitanti che interrompevano la relazione del dirigente Fabrizio Porcedda. Angioni ha minacciato di porre fine anzitempo al dibattito. Al termine è stata concessa un’audizione ai rappresentanti delle parti. Si è passati così a una disputa tra avvocati: Francesco Ballero in difesa del proprietario del lotto e Ignazio Deplanu in rappresentanza del condominio in cui egli stesso risiede.

«Il problema si trascina dal 2013», spiega quest’ultimo, «l’auspicio è che la deroga non sia concessa perché mancano i requisiti. E trovo fastidioso che questo caso sia considerato prioritario da un’Amministrazione in scadenza». «La deroga», replica Ballero, «è prevista dal Piano di risanamento urbanistico Is Cornalias». «La commissione deve peraltro esprimere solo un parere», sottolinea Angioni, «la decisione spetta al Consiglio».

«Ci vogliono chiudere in gabbia», commenta amaro Roberto Manca, 69 anni, residente. E in zona non è l’unico caso. «Nel 2018», riferisce Efisia Onnis, 73 anni, «fu consentita l’edificazione di una palazzina in via Cinquini attaccata alla nostra. Abbiamo perso la privacy. Siamo ancora in causa».

