«Quel palazzo è troppo vicino»: la battaglia di otto famiglie 

«Quella costruzione sarà attaccata alla nostra, ci toglierà luce e privacy. Ci opporremo con ogni strumento legale disponibile, incluso il ricorso al Tar». A protestare sono gli abitanti (8 famiglie) di un condominio di via Scornigiani, San Michele, contrari alla realizzazione di una palazzina a meno di 10 metri dalla loro (6 metri nel punto più vicino).

Nell'ultima riunione, la Commissione Urbanistica del Consiglio comunale ha dato parere positivo con 6 voti favorevoli e 2 contrari per concedere la deroga rispetto alla distanza dei 10 metri. Una decisione poi ratificata dal Consiglio comunale (18 favorevoli, 9 contrari, 1 astenuto).

Ignazio Deplanu, legale dei residenti, ha seguito in streaming la votazione. «Consideriamo l’esito negativo, questa non è umanità», ha commentato, «sono stati esposti motivi che non ci trovano d’accordo. La delibera è stata approvata in extremis, troppo in fretta». In futuro potrebbe arrivare il via libera ai lavori. «Non appena saranno affissi i cartelli, procederemo in autotutela contro la concessione, notificando agli uffici le nostre obiezioni». La vicenda, insomma, è destinata a proseguire a colpi di carte bollate.«È una questione di interpretazione delle norme in materia di larghezza e lunghezza», sostiene Deplanu, «a noi, inoltre, risulta che il terreno fosse un pezzo di strada, ed essendo le strade demaniali non possono essere usucapite». Di parere opposto l’avvocato Francesco Ballero, in difesa del proprietario. «La deroga è prevista dal Piano di risanamento», ha detto in occasione di un recente sopralluogo, «la proprietà non è in discussione».

