«Quel muro protegge l’Orto botanico: no all’abbattimento» 

Annalena Cogoni riceve il testimone da Gianluigi Bacchetta che ha concluso il suo mandato: dovrà gestire circa 51.000 mq di paradiso e ragionare sul futuro di un’area che gli ultimi sindaci – sempre e solo a parole – avrebbero voluto trasformare in campus universitario o passeggiata che collega viale Buoncammino con Stampace. «La posizione dell’Orto botanico è strategica, ma secondo me è giusto lasciare questo spazio per la didattica, lo studio e la ricerca». La neo direttrice ha le idee chiare. «Sono contraria all’abbattimento del muro di viale Sant’Ignazio per vari motivi. A parte che quella sezione è sottoposta a vincoli, non dobbiamo dimenticare che le cose esistono perché hanno una funzione». Quale? «Il muro protegge dal vento e il patrimonio verde che sono sono stata incaricata di tutelare. E di questo devo rispondere al rettore e alla comunità scientifica. Dobbiamo attrarre visitatori, ma l’accesso deve essere regolamentato».

«Amo il mio lavoro, inoltre ho collaboratori che mi consentono di farlo in serenità». Annalena Cogoni, che per tre anni guiderà l’Orto botanico di viale Sant’Ignazio, è talmente appassionata di quello che fa che ha già chiesto di prorogare a 70 anni il pensionamento. Biologa, 65 anni il 26 marzo, dedica anima e corpo allo studio delle piante, è la seconda donna, dopo Eva Mameli Calvino (dal 1926 al 1929), a ricoprire l’incarico di responsabile del polmone verde dell’Ateneo cagliaritano, oggi Centro Servizi Hortus Botanicus Karalitanus.

«Non sono sposata e non ho figli, però con tanti studenti ho un ottimo rapporto di amicizia, tanto da considerarli miei figli».

Scelte ragionate

Accesso per tutti

Annalena Cogoni chiede tempo prima di proporre un progetto, ma ha una priorità. «Dobbiamo curare l’accesso e alla viabilità». Come? «Con percorsi, soprattutto nella parte pianeggiante, studiati appositamente per i visitatori che hanno difficoltà di movimento, dalle mamme con i passeggini ai disabili in carrozzina». L’orto botanico come un giardino pubblico? «No, questo prima di tutto un luogo di studio, ricerca, didattica. Vogliamo ripristinare la scuola estiva per bambini e adolescenti».

Il verde in città

La Giunta guidata da Paolo Truzzu più volte è finita nel mirino degli ambientalisti per il taglio degli alberi. «Evidentemente erano pericolosi, l’importante è non perseverare». Cioè? «Non piantare alberi non adatti alla città, come è successo con i pini. È fondamentale capire quali sono quelli che meglio si adeguano al territorio. Non hanno solo la funzione ornamentale, è necessario conoscere il loro ciclo biologico e la produzione». Scelte avventate? «Anche noi dell’Orto botanico abbiamo avuto responsabilità». Quali? «Una su tutte con i ficus benjamin che sono usciti da qui anni fa, hanno radici superficiali e creano problemi alla viabilità».

