«Quel muro in ladiri è pericoloso» 

I residenti di via Santa Maria, nel cuore del Fuso di Cepola, alzano gli occhi al cielo e sperano: questo caldo infinito non lo sopportano più neanche loro ma la paura della pioggia è un incubo con cui devono convivere ogni notte. A creare timori è quel muro di mattoni rossi crudi, quel che resta dell’ex distilleria Capra che incombe minaccioso sulla strada e sulle abitazioni vicine .

Perché se dalla parte di via Gorizia e di piazza Santa Maria era stata messa una pezza, qui in via Santa Maria il muro in ladiri è quello di sempre.

Tutti aspettano che il Comune, come annunciato possa acquisire al più presto il fabbricato: c’è già un accordo con l’università di Cagliari per realizzare un centro di ricerca, ma nel frattempo resta spazio solo per il degrado.

«Abbiamo paura»

«Abbiamo paura» racconta Alessio Loria con casa con vista sull’ex distilleria, «da quando anni fa era crollato il tetto, il muro è inclinato e ogni volta che piove continua a sfaldarsi e il fango invade la strada. L’avevamo proprio visto crollare quel tetto, era una mattina di ottobre. Poi dentro hanno montato i ponteggi per sorreggere quel che resta della struttura, ma ormai ci sono solo macerie».

E pensare che qui, a ridosso del muro, il via vai di gente è continuo: c’è chi va a fare la spesa nei negozi del centro, o chi va a lavoro a piedi nelle strade vicine.

«Mi chiedo perché abbiano lasciato questo muro così. Dall’altra parte e in via Gorizia per lo meno è stato messo in sicurezza, qui perché nessuno fa niente?», si chiede Maria Rosaria Orrù, «avevo sentito che c’era un progetto che il Comune lo voleva acquistare, ma almeno provvisoriamente dovrebbero fare qualcosa perché se viene giù il diluvio qui finisce male».

Poi ci sono quelli che la distilleria l’hanno conosciuta quando era in piena attività, «facevano le gassose», ricorda Elena Lepori, «c’era gente tanta gente che ci lavorava».

Architettura industriale

La distilleria Capra era nei tempi d’oro un modello di architettura industriale in ambito urbano. Una famiglia di pionieri, a cavallo tra ‘800 e ‘900, gettò le basi per quello che diventerà un pilastro nell’economia del sud dell’isola. I corpi di fabbrica, dove svettano le due torri, erano articolati intorno a una corte centrale. Poi la chiusura, l’abbandono e l’oblio.

Verso l’acquisizione

In futuro, come detto, c’è l’acquisizione da parte del Comune. In accordo con l’Università di Cagliari, l’amministrazione aveva deciso di aderire a un avviso pubblico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Si tratta di una manifestazione di interesse che invitava alla candidatura di idee progettuali destinate al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel mezzogiorno. Da qui le contrattazioni con gli eredi Capra e con il curatore fallimentare per l’acquisizione.

