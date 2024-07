«Quel muretto a secco non è fatto coi basoli» 

«Non sono basoli», dice il Comune. Nulla a che vedere, quindi, con le pietre storiche ottocentesche di via Roma, tolte un anno e mezzo fa per consentire i lavori di riqualificazione del waterfront e adesso riposizionate alla conclusione dei lavori per rispettare la storicità del luogo. Quel “muretto a secco” comparso improvvisamente all’inizio della settimana in via San Paolo, accanto all’area dove sono ospitati i basoli che ancora attendono di essere riposizionati, aveva allarmato molti cittadini, convinti (data la straordinaria somiglianza, almeno a un occhio non certo esperto) che qualcuno stesse misteriosamente utilizzando i lastroni in modo scorretto. Invece no, nessun mistero. L’amministrazione fa sapere che «si tratta di cordonate stradali, resti di un vecchio cantiere di una ventina di anni fa in via San Paolo, che sono stati utilizzati per separare l’area dove nei giorni scorso si è svolta l’esercitazione della Protezione civile da quella in cui operano i mezzi della De Vizia».

I preziosi basoli, invece, quelli che ancora devono essere riposizionati in via Roma, sono sempre «custoditi e al sicuro» in un’area in via San Paolo, qualche metro più avanti, esattamente dove il Comune li ha portati un anno e mezzo fa. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA