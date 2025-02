«Quel multipiano è sempre deserto» 

I cagliaritani attendevano l’apertura di quel parcheggio (270 posti auto) da anni. Per molti doveva essere una boccata d’ossigeno di fronte alla carenza di posti in centro. Riqualificato dalla precedente amministrazione, il parcheggio di via Cesare Battisti è stato inaugurato da quella attuale lo scorso 2 dicembre (lo gestisce a pagamento Parkar). Alla fine, però, pochi lo utilizzano. A sollevare il problema è Alessio Mereu, FdI: «È un parcheggio aperto dalle 7 alle 22, con due guardie giurate a presidio, ma quasi sempre vuoto. È antieconomico». «Stiamo ragionando con il Ctm per capire, per esempio, se può essere utilizzato come “parcheggio di scambio” per coloro che con una navetta potrebbero raggiungere il centro, ma anche se i dipendenti pubblici poonno utilizzarlo a tariffe speciali», replica l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. ( ma. mad.)

