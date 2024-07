«Quel mio inizio alla Maddalena» 

Maestro, posso farle una domanda? «No, sono in vacanza». Paolo Sorrentino è seduto su un divanetto davanti al porto turistico di Villasimius e chiacchiera del più e del meno col sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Dopo un pomeriggio trascorso in spiaggia, all’ora del tramonto aspetta di salire sul palco del Festival della Marina: è l’ospite della prima serata, si parte col botto. Per vedere e sentir parlare il premio Oscar, regista amatissimo dal pubblico, sceneggiatore e scrittore di culto, sono arrivate oltre 500 persone che lo accolgono con una standing ovation e un applauso perfino più lungo di quello che ha ricevuto a Cannes.

Come da bambino

«Sono molto contento di essere qui», esordisce lui, «mi sono tornati in mente i ricordi delle vacanze che facevo da bambino con i miei genitori. Mi ha reso felice». E non è l’unico pensiero affettuoso verso la Sardegna: «La prima volta che ho vinto un premio, il Premio Solinas per la sceneggiatura de “L’uomo in più”, ero a La Maddalena, avevo 26 anni». E da allora di premi Sorrentino ne ha vinti davvero tanti. L’esordio, con il suo attore prediletto Toni Servillo (anche lui al debutto come protagonista di un lungometraggio) nel 2001 gli valse un Nastro d’Argento, poi vari David di Donatello e il più prestigioso, quello che lo ha reso una star internazionale, è la statuetta a Hollywood per “The Great Beauty”, “La grande bellezza”, e i suoi ringraziamenti, oltre ai familiari, li ha rivolti a chi da sempre lo ispira nelle sue opere, i suoi miti: «Federico Fellini, i Talking Heads, Martin Scorsese e Diego Armando Maradona».

Con quella faccia un po’ così, abbronzatissimo, il sigaro perennemente acceso, Sorrentino risponde alle domande di Francesca Serafini, direttrice artistica della manifestazione ideata anni fa da Luigi Ferrara (grazie anche alla preziosa collaborazione del direttore del porto Amedeo Ferrigno).

La scrittura

In realtà oggi qui non si parla di film, o meglio, non soltanto di film, la conversazione è orientata sui libri. «Tutti i film che ho fatto ho iniziato a scriverli come romanzi», racconta, «tutti i personaggi dei film sono nati come personaggi di un romanzo. Dato che parto sempre da un personaggio per fare un film, mi occupa la mente in maniera ampia».Un passaggio continuo tra una forma e l’altra? – chiede Serafini. «A dire la verità – confessa Sorrentino – sono più appassionato di scrittura che non di cinema, di letteratura che non di film. E poi per ragioni meramente economiche mi sono occupato più di cinema, perché è più redditizio, ma se dipendesse da me avrei scelto la prima strada. La letteratura purtroppo presenta una sproporzione tra lo sforzo e il risultato. Invece il cinema consente un rapporto inverso, uno sforzo minore con risultati maggiori. Dato che sono uno pragmatico, ho scelto il cinema».

Tony Pagoda

Il libro di cui si parla – quello per cui a fine serata ci sarà una lunga fila firmacopie – è “Hanno tutti ragione” (Feltrinelli) pubblicato nel 2010, che narra dell’esistenza di Tony Pagoda, un cantante melodico napoletano, cocainomane e tombeur de femme, talmente famoso che deve fare un concerto al Radio City Music Hall di New York davanti a Frank Sinatra. Una storia esilarante, con un linguaggio divertente e barocco, che inizia bene e finisce così così. Strepitosa la prefazione del maestro Mimmo Repetto: 4 pagine di cose insopportabili, dalle telefonate lunghe agli spettatori di basket, dalle lettere d’amore ai vegetariani, per concludere che in fin dei conti, loro, Repetto, Pagoda e probabilmente anche Sorrentino, non sopportano niente e nessuno. Neppure loro stessi. Solo una cosa sopportano: le sfumature. Alla fine Sorrentino lo riconosce, tutti i suoi personaggi hanno qualcosa di autobiografico, e guardando lui a Villasimius, sorridente, gentile, ma estremamente schivo e riservato, viene da pensare a Jude Law che con quella faccia un po’ così interpreta The Young Pope: «Chi è lo scrittore più importante degli ultimi 20 anni? Salinger. Chi è il regista più importante? Kubrick. L’artista contemporaneo? Bansky. Il gruppo di musica elettronica? I Daft Punk. La più grande cantante italiana? Mina. Qual è il filo invisibile che lega tutti loro? Nessuno ama farsi fotografare».

