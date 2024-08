Quel mazzo di fiori sulla pancia 

Con il suo obiettivo ha firmato i ricordi più belli. Per generazioni. Mario Giacu, 92 anni di Tortolì, storico fotografo della cittadina, per 55 lunghi anni ha girato per matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, compleanni, nascite e qualsiasi altro tipo di evento. Nei suoi scatti la storia recente della cittadina.

Il francese

Da piccolo segue il papà minatore. Prima Arzana, poi Alghero e Carbonia. Comincia a lavorare da giovanissimo in latteria e nel frattempo dà sfogo a tutta la sua creatività dipingendo e creando sculture. «Da ragazzino realizzavo delle sculture, - ricorda Giacu - ma prima di regalarle ci tenevo ad avere delle foto ricordo dei lavori. Portavo le opere da un fotografo francese che stava a Carbonia, un ritrattista. Era particolarmente geloso del suo lavoro, però sono riuscito ad entrare nelle sue grazie e un giorno mi chiese di lavorare con lui. Avevo 16 anni, tutto iniziò così». Lavora al suo fianco per soli due mesi, un tempo breve ma indispensabile per imparare a scattare e a sviluppare. Nonostante la giovane età e la breve esperienza, si mette subito in proprio insieme ad un amico, con una macchina fotografica e una lampada a magnesio. «Siamo partiti all’avventura, non ci conosceva nessuno. Ricordo il primo lavoro in assoluto, era il 1948, a Bacu Abis di domenica. Siamo andati in chiesa e abbiamo aspettato: fortunatamente quel giorno c’era un matrimonio, così ci siamo proposti agli sposi», racconta.

Passaparola

Per Mario i piani per il futuro sembravano chiari, si sarebbe trasferito a Biella da uno dei suoi fratelli, dove lo aspettava un locale per aprire il suo studio fotografico. «Arrivato a Tortolì avevo 23 anni, ho scoperto che non c’era nessun fotografo professionista – continua Giacu. Poco dopo il mio arrivo mi hanno chiamato per fare delle foto all’interno del vecchio stabilimento del tabacco, e subito ho ricevuto altre richieste. A quel punto ho deciso di non partire più per Biella e di aprire il mio studio in piazzetta, dove vendevo anche rullini e qualche macchina fotografica. Ci sono rimasto per più di mezzo secolo. Facevo matrimoni, eventi piccoli e grandi, andavo nelle case a fotografare i bambini nati da pochi giorni e ho fatto anche qualche lavoro di fotografia subacquea». Ricorda con nostalgia i matrimoni che duravano una settimana. Le sposine spesso erano già in dolce attesa, e per loro aveva trovato uno stratagemma, anti gossip: un mazzo di fiori finti, che portava sempre con sé per coprire la piccola protuberanza. «Un tempo, fare il mestiere di fotografo era un’arte, morta con il digitale.Ho iniziato con il flash al magnesio ma non sono arrivato alla digitale. Ho chiuso in bellezza, ma solo con la vecchia fotografia», conclude.

