Quel market dove tutto è gratis 

L’appuntamento con la povertà inizia presto e forse non finisce mai. Neanche una volta sfilato il giubbino pesante che per una mattina diventa il lasciapassare per entrare nelle vite altrui. Quelle degli ultimi, che in un giorno come tanti bussano alle porte della Croce rossa e vanno via trascinando un carrello che regala sostentamento e una parvenza di normalità.

L’attesa parte fuori dal cancello: alle sei del mattino c’è chi già aspetta il numeretto di carta. Un po’ come alle poste, ma al supermercato degli ultimi c’è decisamente più silenzio; perché chi ha poco forse finisce per risparmiare pure sulle parole. Quaranta minuti dopo le 10 tocca a un uomo con i capelli brizzolati e un campionario di sfortune che sembra quasi leggergliele in faccia; la donna dietro ha lo sguardo fisso sul pavimento e settant’anni che valgono il doppio.

Un pezzetto d’umanità dannata che parla poco e sorride anche meno: sfila davanti agli occhi di una volontaria per un giorno mostrando i mille volti dell’indigenza cagliaritana. Che poi è probabilmente uguale in tutto il mondo. Cosi, in un giovedì di turno, capita di vedere lacrime, di dar voce a silenzi e di aspettarsi un grazie, che non sempre arriva. In compenso è puntuale il report delle 14: ottantasei “clienti” serviti. Come puntuale è il carico di panettoni e pandori che aggiungono un senso di festività anche a chi di ragioni per brindare ne ha certamente poche.

Le storie

Sembrano somigliarsi tutti nel piazzale che mette insieme sfortuna e generosità: le due facce di un meccanismo retto dalle logiche di dare - avere perennemente sbilanciate. «Vergogna è rubare o uccidere, non certo chiedere quando si ha bisogno», dice Viktor, settant’anni, separato, partito 25 anni fa dall’Ucraina per fare il badante. Ci vogliono un tono gentile e uno sguardo scevro di giudizi per abbattere l’iniziale diffidenza («Non parlo bene l’italiano. Non capisco»). Quando va via con la razione di viveri sorride: «Grazie a voi, ci vediamo la prossima volta».

Cinque figli

Lo dice anche Rosalba arrivata da piazza San Michele, sessantasette anni, cinque figli e un solo rene, che vergogna non è chiedere. «Prendo la sociale, 500 euro, ho lavorato tutta una vita ma non mi hanno assicurato», racconta. «Vergogna è andare in strada ad aprire le cosce»: lo ripete più volte mentre racconta la sfilza di patologie che messe insieme coprono un terzo della medicina ma non le hanno portato via dignità né sorriso. «Mi resta solo quello, ed è pure gratis».

Mezz’ora dopo sono in quattro davanti al banchetto allestito accanto all’ospedale che durante la guerra dava la vita e oggi probabilmente continua a farlo. Cibo, abbigliamento, corredini per neonati diventati poveri per discendenza: nel quartier generale della Croce rossa si curano i corpi e pure le anime. Anche semplicemente con un barattolo di crema spalmabile al cioccolato: una coccola non essenziale capace per un istante di raddrizzare la vita diventata storta.

Rabbia e dignità

La calma delle 11 è solo apparente, pochi minuti e si riprende con i turni. C'è qualcosa di incredibilmente ingiusto in quella fila che cresce con il passare delle ore. E nella vecchina dagli occhi lucidi che si trascina insieme al carrellino sbilenco quasi quanto lei. «E chini sesi, noa?». Allora viene voglia di abbracciarla la nonnina andata a far la spesa nel market che non chiede soldi e dove si sente forte l'odore della dignità. Ce l'ha appiccicata addosso anche chi sino a poco tempo fa stava nella parte giusta della città. «Ero un libero professionista, mi occupavo di contabilità. Poi hanno smesso di pagarmi e mi sono ritrovato con un figlio, madre disabile, e settecento euro d’affitto da pagare». Lo racconta quasi urlando Paolo, che ha 63 anni e un conto in rosso con banca e vita. «Cosa si prova? Rabbia». E si va avanti sino a oltre le tredici a mettere insieme pezzi di esistenza che d'un tratto non combaciano e a caricare carrelli. Perché la povertà inizia presto e forse non finisce mai.

