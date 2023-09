Quel lago incantato che cattura i turisti: la sfida di Gusana  

Lago di Gusana, Gavoi punta alto mettendo in rete scorci e opportunità di sviluppo, attraverso il secondo festival “Esperienze e suoni d’acqua”. È una scommessa che guarda a un turismo alternativo, basato su un’acqua diversa da quella più conosciuta del mare sardo, ma tuttavia non meno importante.

Esperienze

Perfettamente connessi nella manifestazione i settori (terra, acqua, aria, food) offrendo ai partecipanti un’esperienza unica, fra laboratori culinari, archeologici e voli in mongolfiera. Non da meno, le escursioni a cavallo e il trekking intorno all’invaso, passando per sup e barca a vela. E mentre ci si prepara alla giornata conclusiva di oggi, emerge la volontà dei promotori di proseguire in tale direzione. Puntando su un turismo diverso, che veda nelle risorse ambientali il vero motore di ripresa.

I commenti

«È da tempo che proviamo a dare ai nostri territori una prospettiva - ha dichiarato il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai - Lo sviluppo si ha attraverso un’azione congiunta con gli operatori. Dobbiamo passare da forme di distruzione a forme di valorizzazione. Non ci contrapponiamo alle città ma chiediamo loro di non mangiarci. Abbiamo bisogno che anche i privati si muovano. Noi creiamo le basi ma altri devono saperle sfruttare».

L’assessore al turismo Paolo Mulas, partendo dalla sua esperienza di pioniere del settore ha aggiunto: «Il rispetto dell’ambiente e la sua valorizzazione sono le uniche scommesse possibili, per permettere al nostro territorio di emergere nelle nuove fasce di mercato regionali, nazionali e internazionali». Soddisfatto, Marcello Pilia, presidente dell’associazione “Baetorra”: «Una scommessa sulle potenzialità del territorio e di chi lo abita. Bisogna dare i giusti input ai cittadini affinché trovino le giuste motivazioni per investire, produrre e crescere». E infine Claudia Sedda, direttrice Gal Barbagia-Mandrolisai-Gennargentu: «Le potenzialità in campo economico-occupazionale e le implicazioni a livello sociale e ambientale, rendono il turismo esperienziale e sostenibile, un settore estremamente importante per il territorio e l’Unione Europea».

Intercettare i flussi

Tra i contributi, anche quello di Matteo Scotti, ceo della Madeep, impegnata in destinazioni turistiche con il consorzio lago Iseo: «Per la creazione di una destinazione turistica, partendo dalla nostra esperienza nei lavori svolti nei laghi d’Italia, è necessaria un’integrazione tra enti pubblici ed operatori turistici, nella condivisione di un progetto di sviluppo e gestione territoriale».

La rassegna

L’evento è entrato nel vivo venerdì, col dibattito sul turismo sostenibile e il concerto di Zoe Pira e i Tenores di Orosei “Antoni Milia”, ieri l’esibizione del pianista e compositore Remo Anzovino, prima del rush finale di oggi. E proprio il live delle scorse ore, è stato un trionfo di colori e suoni: dalle 19, la caratteristica chiatta galleggiante a due passi dalla riva, ha ospitato l’esibizione dell’artista friulano, fra una folla giunta da tutta l’Isola. Un’ulteriore consacrazione per Anzovino, con all’attivo 23 milioni di stream su spotify, Nastro D'Argento nel 2019 e collaborazioni di prestigio in tutto il mondo.Insomma Gavoi ci crede e, partendo dalle sponde di Gusana, guarda ad un futuro a misura di visitatore. In perfetta simbiosi col paesaggio.

