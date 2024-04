Quel gol pesantissimo di Ceppitelli 

Il Cagliari ha reso realtà una salvezza in casa contro l'Atalanta: l'1-0 all'ultima giornata della stagione 2017-2018, campionato dove a 180' dalla fine i rossoblù erano in zona retrocessione.

L'ultimo passo

Il 20 maggio 2018, grazie alla vittoria sette giorni prima a Firenze, il Cagliari ha il destino salvezza in mano essendo uscito dalle ultime tre. Con l'Atalanta di Gasperini, già sicura dell'Europa, i rossoblù di Lopez hanno comunque bisogno di punti nel duello a tre con Crotone e Spal (entrambe a -1) dove due si salvano e una va in B. Gara tesa e molto combattuta fino all'87', quando su angolo di Cigarini svetta nell'area piccola Ceppitelli e di testa firma il fondamentale 1-0. Poco dopo proprio l'autore del gol commette fallo in area su Caldara, rigore per l'Atalanta che lo stesso difensore manda in Curva Sud. È l'errore che fa partire la gioia del pubblico e la festa per una salvezza soffertissima, anche perché il Crotone perde e retrocede.

Il bilancio

Da lì in poi il Cagliari in casa ha sempre perso: 5 di fila fra Serie A e Coppa Italia e con un solo gol, di João Pedro nell'1-2 del 6 novembre 2021 (ultimo incrocio). I successi rossoblù sono 21, le sconfitte 10 e i pareggi 9. In Serie A 14 vittorie, poi 7 pari e altrettanti ko.

