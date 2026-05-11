Quel filo tra la Biennale e l’Isola 

C’è un filo inatteso che lega la Sardegna alla Biennale Arte 2026 di Venezia. Un filo antico, femminile, quasi matriarcale, che attraversa secoli di storia e arriva fino ai Giardini, dove la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte diretta da Koyo Kouoh tenta di ribaltare la prospettiva occidentale dell’arte contemporanea. Non è soltanto una questione curatoriale. È una diversa idea del mondo. La Sardegna, terra laterale rispetto ai grandi centri del potere culturale europeo, conosce bene il significato della marginalità trasformata in forza. Non sorprende allora che il tema dei primati femminili possa diventare una chiave di lettura ideale per entrare in In Minor Keys, la Biennale pensata da Kouoh prima della sua prematura scomparsa e realizzata dal team da lei scelto.

Decolonizzazione

La Sardegna è stata terra di donne che hanno anticipato la storia come Grazia Deledda, premio Nobel per la Letteratura nel 1926, Antonia Bartoli, tra le prime sindache, Adelasia Cocco aprì la strada alle donne nella medicina, Eva Mameli Calvino prima docente di botanica del Paese. È impossibile non pensare a questa genealogia entrando nel Padiglione Centrale dei Giardini, dove il visitatore viene accolto da Anatomy of the Magnolia di Maria Magdalena Campos-Pons: otto grandi pannelli dedicati ai ritratti di Toni Morrison, prima donna afroamericana premio Nobel per la Letteratura, e della stessa Kouoh, prima donna africana chiamata a dirigere la Biennale Arte. È un monumento alle donne che hanno cambiato il linguaggio del mondo partendo dai margini, figure che hanno saputo trasformare il “minore” in “maggiore”, proprio come suggerisce il titolo della mostra. La Biennale 2026 è profondamente attraversata dal tema della decolonizzazione: qui le geografie si moltiplicano: Dakar, Beirut, San Juan, Salvador, Kinshasa, Ramallah, Montevideo. E soprattutto cambia il comportamento del visitatore. Nei musei occidentali siamo abituati a entrare per riconoscere: dall’iconica Gioconda in poi, cerchiamo ciò che già conosciamo. Alla Biennale 2026, al contrario, si entra per conoscere. Per scoprire artisti che hanno condotto ricerche radicali lontano dalle capitali del mercato. È forse questo il gesto più politico della Biennale: chiedere allo spettatore di rinunciare alla propria comfort zone culturale.

Sorprendentemente, però, In Minor Keys non è una mostra aggressiva o disturbante. È armonica, musicale, persino spirituale, un rifugio dagli orrori del mondo. Una partitura jazz fatta di processioni, oasi, scuole, archivi, attraversamenti. Molti déjà-vu del contemporaneo riaffiorano — il rituale, il ritorno al sacro, l’estetica relazionale — ma qui vengono orchestrati con una delicatezza rara. L’arte non urla. Sussurra. Attraversando le sale popolate da pittura, scultura, tessitura, istallazioni sinestetiche complesse e site-specific, si incontra il lavoro straordinario del congolese Sammy Baloji, che utilizza l’uranio e l’estrattivismo minerario per ragionare sulle ferite coloniali ancora aperte in Africa, mentre l’artista palestinese Vera Tamari costruisce monumentali rilievi in argilla che parlano di distruzione, memoria e resilienza. Tra i padiglioni nazionali, il più potente è probabilmente quello dell’Austria con Florentina Holzinger. Seaworld Venice è una macchina performativa estrema, fisica, perturbante, in cui il corpo femminile diventa territorio di resistenza e metamorfosi. Ma quando un corpo nudo suona dentro una campana diventando spirito che si propaga sugli spettatori, come non pensare a un ideale legame con la mistica Ildegarda di Bingen ispiratrice del padiglione della Santa Sede, curato da Hans Ulrich Obrist e Ben Vickers, la cui opera è intrisa di armonia, amore carnale e spirituale?

Arena performativa

Di grande intensità anche il Padiglione del Belgio con Miet Warlop : un’arena performativa dove linguaggio e musica collassano in una dimensione caotica, ritmica e poetica. Il Giappone con Ei Arakawa-Nash affronta il tema della genitorialità queer. Nel Padiglione del Canada, Abbas Akhavan trasforma l’edificio in una serra per ninfee Victoria: un paesaggio sospeso tra botanica coloniale e dissoluzione delle identità nazionali. Degni di nota i padiglioni della Germania, dell’India, del Perù, della Polonia. Il Cervo origami dell’ucraina Zhanna Kadirova, manifesto di resistenza. In questo scenario si rileva l’assenza di artisti italiani tra i 111 invitati dalla curatrice da oltre 100 Paesi. Una mancanza che rende unica la presenza di Chiara Camoni al Padiglione Italia, dove con il progetto Con te con tutto , costruisce un paesaggio di sculture totemiche, terrecotte, arbusti e materiali di recupero. Le sue figure sembrano divinità etrusche sopravvissute alla fine del mondo: parlano di natura, anima, essenza delle cose. Colpisce l’omaggio a Maria Lai: in uno scritto appoggiato in una delle isole installative della seconda sala, un breve testo di Chandra Candiani descrive l’opera relazionale del 1981 Legarsi alla Montagna . Nel padiglione Venezia (oltre a Ca’ Tron), curato da Cesare Biasini Selvaggi insieme a Giovanna Zabotti e Denis Isaia, Diario Veneziano di Ilya e Emilia Kabakov raccoglie oltre settecento oggetti prestati dai veneziani insieme alle loro storie. È un museo effimero dell’identità urbana, un archivio emotivo che tenta di opporsi alla dissoluzione della comunità cittadina. Venezia come organismo umano fragile e non scenografia turistica. Un gesto profondamente politico in una città che rischia ogni giorno di perdere sé stessa.

In conclusione, si segnala la presenza a Venezia di una mostra dedicata alla più grande artista sarda vivente: Rosanna Rossi, classe 1937. Presso la Galleria di Marina Bastianello a Cannaregio il rigore della produzione xilografica di Rossi è un balsamo per lo sguardo dopo le infinite spezie dell’Arsenale.

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