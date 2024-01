Quel feeling con la Dinamo 

Ad Alghero era particolarmente legato, «la più bella città della Sardegna», diceva Gigi Riva e gli era dispiaciuto molto quando, nel 2019, non era potuto essere presente in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria. C’era il figlio Nicola a ritirare il riconoscimento sul palco del Teatro Civico. «Gigi era convalescente per un intervento chirurgico», ricorda l’allora sindaco Mario Bruno: «Mi telefonò subito dopo l’evento per ringraziarmi tantissimo e per chiedermi come se la fosse cavata suo figlio sul palco. “Ringrazia tutti gli algheresi, di cuore” mi disse».

Per lo sportivo e l’uomo-immagine del calcio e della Sardegna, esempio per i valori dello sport e per il suo attaccamento alla terra che lo ha accolto , con queste motivazioni l’Amministrazione di Alghero lo aveva voluto riconoscere a pieno titolo parte integrante della comunità. «Da bambino l’avevo visto allo stadio, anche in amichevole ad Alghero. Un mito per tutti, anche per me. Ma di persona ho avuto modo di incontrarlo solo nel 2010», prosegue l’ex sindaco di Alghero: «Mi chiese una mano per evitare la privatizzazione del Sant’Elia». Per l’attuale primo cittadino algherese, Mario Conoci, Gigi Riva è stato «un campione di sport e di vita. Un grande uomo capace di rappresentare con fierezza un intero popolo». Ad Alghero c’è anche l’ex calciatore della Juventus, Antonello Cuccureddu, che piange per la scomparsa di Riva. «Ero andato a trovalo a Cagliari due anni fa – riferisce - e mi sono subito reso conto che non stava bene». Quando Rombo di Tuono fece vincere lo scudetto al Cagliari, Cuccureddu appena ventenne esordiva nella Juve. «Il presidente Boniperti lo voleva a Torino, ma lui era voluto rimanere a Cagliari. Una persona eccezionale, non solo in campo. Mancherà».

Lutto a Sassari

A Palazzo Ducale ieri bandiere a mezz’asta. «Riva era apprezzato non solo come grande campione sportivo, – spiegano dal Comune di Sassari - ma anche come uomo di straordinaria integrità, esempio di una vita dedicata allo sport con una dedizione e una serietà non comuni». Fu tra i primi a credere nello scudetto della Dinamo. «L’avevo conosciuto in occasione della prima vittoria in Coppa Italia nel 2014 – dichiara Stefano Sardara, presidente Dinamo Banco di Sardegna – e da lì lui ci è stato sempre molto vicino. Fu lui a pronosticare l’arrivo dello scudetto». Di basket Rombo di Tuono sapeva poco, «ma gli piacevano l’atmosfera e l’intensità che si creavano durante le partite».

