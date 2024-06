Quel dolore dalla testa ai piedi 

«La fibromialgia è una sindrome caratterizzata dal dolore cronico muscolo-scheletrico diffuso, dalla fatica e dalla intensa stanchezza, dalle alterazioni del ritmo sonno-veglia e dal sonno non ristoratore con frequenti risvegli notturni», afferma il professor Alberto Cauli, direttore del reparto di Reumatologia del Policlinico di Cagliari. «Inoltre, sono presenti sintomi funzionali come la secchezza delle mucose, la cefalea, l’intestino irritabile e dolori addominali, ipersensibilità alla luce e ai rumori, disturbi dell’umore, in assenza di altre malattie o cause che possano spiegare questi sintomi».

«La prevalenza della fibromialgia in Sardegna è stimata tra il 2% e l’8% della popolazione», prosegue Cauli, «mentre l’incidenza si aggira intorno ai 7-11 nuovi casi ogni 1.000 abitanti per anno. Nell’Isola la fibromialgia rappresenta la terza malattia di ambito reumatologico per frequenza e circa il 15% delle diagnosi negli ambulatori di medicina generale. Queste statistiche variano a seconda dei criteri diagnostici (più o meno sensibili), e in tutti gli studi risulta marcatamente più colpito il sesso femminile, con un quadro clinico non solo più frequente ma anche più severo rispetto agli uomini».

«La diagnosi è prettamente clinica», aggiunge il professore, «basata sui sintomi riferiti dal paziente e dalla presenza di punti del corpo dove si percepisce dolore alla pressione e definiti tender points, non esistendo esami di laboratorio specifici. In Sardegna, posto il sospetto di fibromialgia, i medici di famiglia possono indirizzare il paziente presso gli ambulatori territoriali di Reumatologia oppure, nei casi più complicati e dove è necessaria una diagnosi differenziale approfondita o un approccio multidisciplinare, possono riferire il paziente presso una delle due strutture di Reumatologia ospedaliere di Sassari o della Aou di Cagliari a Monserrato».

«Per quanto riguarda la terapia», conclude Cauli, «le attuali linee guida prevedono l’utilizzo di farmaci appartenenti alle classi degli analgesici (anche oppioidi), degli anticonvulsivanti, degli anti-depressivi, dei miorilassanti e dei cannabinoidi. In parallelo alla terapia farmacologica svolgono un ruolo importante la terapia fisica aerobica, inizialmente sotto supervisione e in seguito libera, e in casi specifici le terapie cognitive comportamentali».

RIPRODUZIONE RISERVATA