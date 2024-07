Quel dolce “pranzo della domenica” in scena per la XLII Notte dei Poeti 

La Notte dei Poeti entra nel vivo con la prima regionale de “La morte ovvero il pranzo della domenica”, uno spettacolo ideato, scritto e diretto da Mariano Dammacco (Premio Ubu 2021 per “Spezzato è il cuore della bellezza”) e interpretato da Serena Balivo (Premio Ubu 2017 come miglior attrice under 35 e Premio internazionale Ivo Chiesa 2021) in cartellone venerdì alle 21.30 alla Regia Pretura in via Nora 195 a Pula che affronta il tema complesso e delicato dell'addio ai propri cari prima dell'ultimo viaggio. Una pièce evocativa e struggente «intorno al più grande tabù della nostra cultura»: la protagonista è una donna non più giovane che ogni settimana si reca dai genitori anziani, per celebrare un rito familiare con il valore simbolico di un affettuoso commiato, nella consapevolezza dell'imminente fine.

Una performance poetica che «apre uno squarcio di luce sulla morte» in cui i discorsi intorno al mistero dell’adilà, a quel che ci attende oltre la soglia fatale, «il nulla forse o magari un’altra vita», si intrecciano al pudore dei sentimenti, con tutta la tenerezza dell'amore tra i due vecchi sposi e del legame con la figlia, in un intimo ritratto di famiglia tra ricordi e rimpianti, malinconia e gioia, per riscoprire la bellezza e il significato dell’esistenza.

