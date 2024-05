Quel degrado sopra il Santissima Trinità «Qui è invivibile» 

C’è una nuova frontiera del degrado, sopra il Santissima Trinità. Qualcosa davvero di singolare che domina la discarica in via Montesanto e via Castelli con vista sul Castello di San Michele: bicchieri e tappi di plastica, bottiglie vuote, lattine accartocciate. Fin qui, niente di straordinario. Ma siccome non manca niente, c’è persino una vecchia riproduzione (una stampa di pochi euro) di un quadro di Van Gogh che presidia la montagna di scarti di lavorazione edile. «Non c’è stagione o fine settimana che tenga», dicono alcuni residenti della zona arrabbiati, «l’immondezza, qui, viene gettata dai passanti continuamente, nei giorni feriali così come in quelli festivi. E il Comune cosa fa? Molte volte abbiamo visto i rappresentanti dell’amministrazione venire qui e dirci “faremo di tutto per liberare questa discarica, per restituire al quartiere la dignità che merita al pari di tutte le altre zone della città. Poi, però, dopo le belle parole restano i fatti», dicono. «E qui i fatti, purtroppo, parlano chiaro: la discarica continua diventare più grande giorno dopo giorno», concludono. ( ma. mad. )

