«Quel commento è estraneo alla nostra società» 

Il Ghilarza calcio prende le distanze da quanto accaduto domenica nel post gara della partita del campionato Juniores-under 19 che ha visto il Ghilarza imporsi per 17 a 1 sull’Ales. Nessun problema in campo, ma a creare tensione e malumore è stato un commento poco piacevole firmato da un certo Jhon Deere su un sito sportivo. «Oggi ad Ales mondiale di tennis, cacciatori contro pastori», recitava il commento. Parole non gradite e ritenute pesantemente offensive dal responsabile del settore giovanile dell’Ales Damiano Cadoni.

Sulla vicenda ora interviene il presidente dell’Asd Ghilarza calcio Fabrizio Miscali che parla a nome della dirigenza della società. «Io e tutta la dirigenza ci dissociamo dai fatti accaduti, e sottolineati dagli amici di Ales, nel post gara del campionato Juniores regionale tra l’Ales e il Ghilarza – sostiene - in particolare dalla pubblicazione su un sito sportivo di commenti che nulla hanno a che fare con la nostra tifoseria e con chi ci sta vicino. Un caloroso abbraccio e un ringraziamento per l’accoglienza ricevuta ad Ales». E aggiunge poi: «Quanto accaduto e scritto in quel commento è totalmente estraneo all’ambiente del Ghilarza calcio. La partita si è giocata in un clima più che sereno». La condanna per quelle parole arriva unanime dalle dirigenze delle due società di calcio che insegnano bel altri valori ai ragazzi che praticano sport come sana competizione e rispetto degli avversari.

RIPRODUZIONE RISERVATA