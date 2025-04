«Quel chiosco va riaperto»  

Per molti anni è stato un punto di riferimento dei cagliaritani. Poi è caduto nel dimenticatoio, fino al 2022 quando è stato concesso in uso al Consolato ucraino durante la crisi con la Russia. Terminata anche questa sua funzione (emergenziale), il chiosco di piazza Ingrao, accanto a via Roma, è di nuovo nel degrado. A sollevare il problema è Massimo Piccoi, consigliere dei Riformatori, che ha depositato una interrogazione. «Piazza Ingrao si inserisce in un contesto strategico della città», spiega Piccoi, «il recupero del chiosco può restituire un servizio utile alla cittadinanza e migliorare il decoro della piazza», aggiunge. Come? «Dandolo in concessione a un privato per un punto ristoro, o a un’associazione per attività culturali, o per un infopoint. Sarebbe comunque funzionale, in continuità con la nuova via Roma e sarebbe in ogni caso una opportunità per portare i cittadini a vivere la piazza ». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA