Quel che resta dei saldi: «Speriamo almeno nei turisti» 

Vetrine tirate a lucido e slogan allettanti appiccicati alle vetrine: alla vigilia dei saldi estivi si gioca - come sempre - d’anticipo. «Non è più come una volta, ormai gli sconti vengono fatti tutto l’anno»: lo dicono in coro i commercianti e i clienti a caccia di affari tra le vie dello shopping cagliaritano, dove in pochi rispettano la partenza ufficiale (fissata per oggi). Così, tra richiami più o meno espliciti ai ribassi, ci si scontra con le solite polemiche, accompagnate dal peso dell’inflazione e dai rincari generalizzati che restringono i budget, ma lasciano comunque a titolari e commessi un moderato ottimismo.

La vigilia

“Sconti sino al trenta per cento”, assicura il mega cartello a sfondo rosso di una gioielleria affacciata su piazza Costituzione, mentre in un negozio di intimo, pigiami e costumi, pochi metri più avanti, si punta su altre strategie: “Prezzi speciali per i sottoscrittori del programma fedeltà”. Cambiando merce c’è chi in via Garibaldi propone già il settanta per cento, con “vendite eccezionali”. E chi cerca invece di attirare i potenziali clienti in modo più discreto.

In questo caso le opzioni sono diverse, si passa da un generico “Venti buoni motivi”, qualcuno rilancia a trenta, e chi opta per i giochi di parole, con il messaggio in codice nascosto tra la scritta “sai reSistere Alle tentazioni? scopriLo ed Entra”, con le lettere maiuscole che messe insieme riportano a “Sale”, sconti. E un’infinità di altre formule con cui si tenta di catturare l’attenzione aggirando le normative. «I saldi? Un tempo avevano senso e si aspettavano per fare gli acquisti, non certo ora che sono in qualsiasi periodo dell’anno», commenta Anna, titolare di Rimmel.

Budget ridotti

Così c’è chi non aspetta. «I saldi sono già iniziati: ho preso un paio di pantaloni, due camicie e un vestito. Tutto al trenta per cento», dice orgogliosa Sabrina Pili, mentre mostra gli acquisti riposti in busta e si prepara per i prossimi. «Mi sono imposta di spendere non più di 150 euro, aspetto tempi migliori per darmi alle spese folli», dice Debora Spiga: «Ė aumentato tutto, quindi sto cercando di puntare sull’essenziale, anche per quanto riguarda l’abbigliamento», spiega rassegnata.

Sotto i portici di via Roma c’è l’assalto dei turisti arrivati con la nave da crociera a regalare un senso di benessere. Quelli che stando al Codacons dovrebbero salvare il commercio in tutta Italia, ma - prodotti tipici a parte - per ora non sembrano contribuire granché a dare una spinta ai registratori di cassa del capoluogo sardo. Così rimangono i locali. «Ero uscito giusto per dare un’occhiata ai prezzi, ma visto che gli sconti sono già alti ne ho approfittato», racconta Diego Sanna, che porta a casa polo, costume e tre camicie col trenta cento in meno.

I commercianti

C’è anche la voce di chi sta dietro i banconi delle attività nel cuore di Cagliari, dove l’arrivo ritardato dell’estate ha lasciato pressoché intatti scaffali e magazzini. «Sono molto ottimista, ma non per natura, c’è una ragione», premette Omar Scalas, titolare di Ticalza: «Avendo impostato quasi tutta la stagione su un prodotto molto estivo, parliamo di sandali, ovviamente il lavoro dovrà per forza andare a crescere. Dopo il mese di pioggia, ci siamo», sorride, nonostante l’inflazione e i rincari, «mi sembra vada un pochino meglio, in ogni caso deprimersi non serve a niente».

Sorride anche Marisa Cugliara, dipendente di Idexè, al civico 216 di via Garibaldi: «Non possiamo che augurarci che vada meglio di un anno fa, quando si sono sentiti forti gli strascichi del Covid e della crisi, quindi siamo fiduciosi. Certo, il costo della vita è aumentato e si rinuncia al superfluo, ma l’abbigliamento per bambini va sempre».

Spostandosi nel Largo, i cartelli ammiccanti portano sino a Sole: al bancone c’è («momentaneamente») la mamma del titolare, intenta a servire due clienti. «Cosa ci aspettiamo? Nulla, perché siamo in saldi tutto l’anno, non solo a Cagliari. Sono tornata da poco da Milano e anche lì c’era l’anteprima saldi. Credo non servano più a niente e non siano diversi dalle consuete vendite promozionali». Ma almeno una nota di colore con gli slogan in vetrina la possono regalare.

