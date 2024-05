«Quel centro sportivo ci rovina la vita» 

Da una parte un gruppo di residenti che da anni si lamenta per caos parcheggi e rumori e chiede l’intervento del Comune di Selargius e della Prefettura, dall’altra il centro sportivo con tanto di scuola calcio - nel cuore della borgata Santa Lucia - gestito da un’associazione e diventato punto di riferimento per cinquecento famiglie e altrettanti giovani. Nel mezzo c’è un guerra che dura da quasi dieci anni.

Gli esposti

Il primo esposto risale al 2015. «Ma ne stiamo preparando un altro, perché purtroppo la situazione è peggiorata», dice Gianluca Arras, residente a pochi passi dai campi di calcio, tennis e padel di via don Bosco, a nome di una trentina di persone che abita nella zona. «Non abbiamo niente contro il centro sportivo in sé», precisa, «ma da quando è aperto viviamo una serie di problemi: in primis le auto parcheggiate ovunque, persino sui marciapiedi e nei passaggi pedonali, creando disagi ai pedoni e in particolare a chi è costretto a spostarsi in carrozzina. E anche a chi deve uscire dal parcheggio interno e non può». Fra le lamentele anche l’inquinamento luminoso causato da alcuni lampioni dei campi, i rumori e gli schiamazzi sino a tardi. “Ben oltre le 23”, “abbiamo richiesto un parere dell’Arpas che ci conferma i problemi di inquinamento acustico. Non vogliamo che venga chiuso, ma che le regole siano rispettate e venga garantita la quiete pubblica di chi abita in borgata».

La replica

Proteste che «sinceramente non riusciamo a capire», la risposta di Pierluigi Porcu, socio dell’associazione sportiva Futura calcio Sales. «Nel 2015 abbiamo ereditato una zona fatiscente, trasformandola in un centro sportivo all’avanguardia, dando decoro e servizi al quartiere stesso e alla città di Selargius. Ma soprattutto crediamo di svolgere un lavoro sociale molto importante», sottolinea Porcu, «con quasi 500 famiglie che ci affidano i propri ragazzi alla scuola calcio, e che opera sotto l’occhio vigile di istruttori qualificati dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 20. E sino alle 23 i campi sono a disposizione di tutti quegli amatori che hanno trovato nel nostro centro un punto di riferimento, per disputare partite tra amici, oppure per partecipare a tornei. Inoltre», ricorda, «abbiamo ospitato in questi ultimi due anni una ventina di ragazzi ucraini che sono scappati dalla guerra. Non pretendiamo nessun premio», conclude il referente dell’associazione sportiva di via don Bosco, «ma perlomeno che venga apprezzato tutto quello che abbiamo creato per il quartiere, per i selargini e non. E soprattutto che finisca questo ingiustificato accanimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA