Quel cavo ad alta tensione che alimenta la protesta 

Le collinette di Selargius sventrate, diciassette ettari tolti alle vigne di famiglia per realizzare le stazioni di accumulo e smistamento. Via anche le distese di margherite gialle e papaveri. È il progetto «chiavi in mano» del Tyrrhenian link, si legge nei cartelli dei primi cantieri aperti. L’opera di Terna da 3,7 miliardi non solo unirà via mare Sardegna e Sicilia, ma per chilometri farà bucare pure le campagne del Cagliaritano. Dalla costa di Terra Mala, il cavo terrestre passerà per Maracalagonis, Sinnai, Settimo e Quartucciu.

