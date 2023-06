Quel cane in gabbia da troppo tempo 

Il cucciolo che vedete nella foto in alto a sinistra è stato abbandonato a stesso a poco più di un mese di vita nelle campagne deserte.

Diventerà di taglia medio-grande, ora si cerca una famiglia che possa amarlo e accoglierlo nel calore di una casa. Verrà affidato vaccinato, sverminato e microchippato. Scrivere su whatsapp al numero 3669524152.

Adozione del cuore

Apriamo questa gabbia e aiutiamo questo cane maschio di circa 20 chili (foto in alto a destra) ad avere una famiglia. Aspetta da tanto e non è giusto che resti dentro una cella e ci muoia. Ha buon carattere, è affettuoso, vaccinato, testato. Per informazioni chiamare il numero 329.8277492.

Cuccioli cedesi

Quelli che vedete nella foto in basso a sinistra sono tre cuccioli (due maschi e una femmina) che diventeranno di taglia piccola. Cercano una casa urgentemente perché chi ce li ha non può tenerli. Per informazioni 349.1762408.

Dieci micini rossi

I micini rossi (maschi e femmine) fotografati in basso a destra hanno due mesi ed hanno bisogno di una casa sicura. Si trovano a Flumini di Quartu. Per informazioni 3351467414.

