Quel campo incolto che nessuno pulisce  

Tra i palazzi di via Asti c’è un campo incolto, la cui titolarità non è chiara. Il terreno era di una società che ha costruito alcuni edifici e avrebbe dovuto cedere uno spazio al Comune dopo aver realizzato parcheggi o un giardino da destinare alla collettività. Se l’abbia ceduto o se abbia versato al Comune il corrispettivo monetario delle opere programmate non si sa.

Quel che è certo è che l’area è abbandonata e vi crescono le erbacce, che di questi tempi qualcuno avrebbe già dovuto tagliare. Chi? Il Comune? Una società privata? I residenti chiedono attenzione. Da anni vorrebbero uno spazio attrezzato, con panchine nelle quali gli anziani possano sedersi e i bambini giocare con i loro genitori. Ma su quello spazio non ci sarebbero progetti in tal senso, nonostante la zona sia completamente sprovvista di giardinetti. «Che almeno elimino il pericolo incendi ed evitino si proliferino le zecche», sostengono i residenti.

