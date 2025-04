Quel «buonasera» cambiò la Chiesa 

Era arrivato dodici anni fa, il 13 marzo del 2013, e il mondo lo ha conosciuto per quel semplice «buonasera». Il suo primo saluto al mondo intero: e già quella semplicità disarmante preannunciava una ventata rivoluzionaria. Jorge Mario Bergoglio ha condotto la Chiesa per sentieri coraggiosi, aprendo le porte a «tutti, tutti, tutti», e non preoccupandosi di quell’ala dei cattolici più restii alle novità.Lo ha fatto dopo lo choc delle dimissioni di Benedetto XVI, voltando pagina in un modo che era difficile da immaginare. Dodici anni di un fitto pontificato, non scevro di problemi e contraddizioni, ma che ha segnato una svolta talmente ampia, nella sostanza e nella forma, che sarà difficile per chiunque fare marcia indietro. L’apertura ai divorziati, agli omosessuali, la valorizzazione delle donne. E poi quella Chiesa “in uscita”, verso i più fragili, dai migranti, la sua prima preoccupazione, ai poveri.

Controcorrente

Proprio pensando ai poveri sceglie un nome che mai nessuno aveva osato scegliere: Francesco. Non l’unica “prima volta” per Bergoglio: fu anche il primo Papa gesuita, il primo dal continente americano, il primo non europeo da oltre 1200 anni. Bergoglio porterà nel cuore della cristianità, Roma, l'esperienza della sua Chiesa sempre protesa verso i disgraziati delle “villas”, le periferie abbandonate della sua Buenos Aires. Le periferie, geografiche ed esistenziali, sono state la cifra principale del suo pontificato.

È per guardare agli ultimi, gli «scartati», come li ha sempre definiti, che Francesco a volte scardina tradizioni secolari. Sceglie di vivere in un albergo, Casa Santa Marta, piuttosto che prendere possesso delle stanze papali al Palazzo apostolico. Sfronda riti e paramenti liturgici, sfida abitudini consolidate, sceglie come cardinali i pastori che lavorano negli angoli più sperduti della terra, dalla Mongolia alla Papua Nuova Guinea. Lava i piedi a detenuti, migranti, transessuali, e lascia che la zona del Vaticano diventi un porto accogliente per i tanti senzatetto di Roma.

Rapporti diretti

Soprattutto, vive del rapporto diretto con la gente. Non solo cattolici e fedeli. Saluta, telefona, va a trovare a casa le persone. È accaduto con Emma Bonino e con Edith Bruck, per fare solo alcuni esempi. La gente è sempre stata la linfa del suo pontificato, e anche la semplicità. Un Papa che dalla finestra dell’Angelus augurava «buon pranzo» non c’era mai stato. Lo stile di Francesco, all'insegna della colloquialità e del contatto con le persone, è stato uno dei suoi aspetti più innovativi. Un Papa che faceva cose mai viste, di tutti i giorni, terrene. Inedite per un Pontefice. Per esempio: andare a saldare di persona il conto all'albergo dove aveva alloggiato prima di entrare in conclave. Rinunciare all'oro e indossare una croce pettorale d’argento. Gesti e simboli che richiamano l’essenzialità. Rivoluzionario anche nella comunicazione: mai un Papa aveva concesso così tanti interviste e interventi ai quotidiani, andando anche più volte ospite di Fabio Fazio in tv.

Difficile tornare indietro

A Roma non poteva più utilizzare bus e metro, per ragioni di sicurezza, come faceva a Buenos Aires, ma si spostava su utilitarie, sedendo al fianco dell'autista. I pasti li consumava a Santa Marta, con altri ospiti dell'albergo. Non sono mancate le uscite a sorpresa per comprare scarpe, occhiali e addirittura dischi musicali. È stato uno stile molto personale e ogni Papa ha il suo. Ma rispetto ad alcune scelte di Francesco, difficilmente si potrà tornare indietro. Come Castel Gandolfo: l'idea che un futuro Pontefice ritorni a trascorrere le sue vacanze nella villa pontificia sul lago ai Castelli romani potrebbe essere pure impraticabile, ora che tutte le stanze, comprese quelle del Papa, sono ormai aperte alla visita al pubblico.

E poi le telefonate: con la parrocchia di Gaza, per esempio, ha voluto tenere un filo diretto, senza filtri, chiamando tutti i pomeriggi per essere aggiornato sulla situazione e per fare sentire a quelle famiglie sotto le bombe la sua vicinanza. Ma sono tante le persone che ricevevano la telefonata di Francesco: il giovane rimasto vedovo perché la moglie era morta nel parto gemellare, il gelataio di Roseto che gli mandava i dolci, la mamma affidataria di Torino che ha accolto in casa due ragazzi disabili. E altri ancora. Infine il linguaggio colloquiale, ricco di neologismi, da “nostalgioso” a “balconear”, per arrivare dritto al cuore della gente. A Genova, nel 2017, invitò i giovani ad andare a «missionare».

Bergoglio lascia una Chiesa diversa, forse più divisa. È stato amato tanto dai più dai lontani, da chi da anni non mette piede in una sagrestia o magari non lo ha mai fatto, rispetto ai cattolici cresciuti sotto la guida più confortante di Giovanni Paolo II o Benedetto XVI. «Ciò di cui la Chiesa ha più bisogno oggi - disse nel 2013 a La Civiltà Cattolica - è curare le ferite e riscaldare il cuore dei fedeli. La vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il colesterolo alto! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. E bisogna cominciare dal basso». Una eredità che adesso spetterà al suo successore.

RIPRODUZIONE RISERVATA