«Quel bene non è più dello Stato» 

Nel generale entusiasmo per l’avvio della fase progettuale, il sopralluogo all’ex carcere di piazza Manno ha registrato anche una voce fuori dal coro: quella dell’ex sindaco, Guido Tendas. «L’articolo 14 dello Statuto autonomo della Sardegna prevede che i beni e i diritti connessi a servizi di competenza statale restino allo Stato finché dura tale condizione», afferma con convinzione. La sintesi per l’ex amministratore è chiara: nell’istante in cui cessa la funzione e l’uso statale di quel determinato immobile, dislocato sul territorio della Regione sarda, lo stesso bene passa al patrimonio regionale.

Guido Tendas già durante il suo mandato aveva espresso la sua contrarietà al percorso intrapreso dall’Agenzia del Demanio che, per eliminare gli affitti passivi, aveva annunciato un investimento di oltre sette milioni di euro. «Inoltre - osserva - per poter cambiare la destinazione d’uso dell’immobile, sarà necessaria una variante al Piano urbanistico comunale». ( m.g .)

