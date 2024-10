«Quel bagno a mezzanotte sulla spiaggia del Poetto» Il ricordo di Carlotta Vagnoli 

Due date a Cagliari: il 10 e il 20 ottobre. Due eventi imperdibili: la presentazione del libro “Animali notturni” al Bastione di Saint Remy, in occasione della ventiduesima edizione di Marina Cafè Noir, e lo spettacolo “Le solite stronze” al Teatro Massimo.

E la voglia incontenibile di Carlotta Vagnoli, protagonista dei due appuntamenti, di tornare in Sardegna. «Dove nel 2021, proprio al Marina Cafè Noir, che quell’anno si tenne in spiaggia al Poetto, ho partecipato a quello che è diventato il mio festival letterario preferito», ricorda la scrittrice, autrice, attivista, content creator e speaker radiofonica fiorentina, classe 1987. «È corale, trasversale, dà voce alla narrativa come alla saggistica, alla letteratura senza la spocchia classista dello scrittore che viene e ti indica la via, con rapporto paritario col pubblico», aggiunge Vagnoli, ospite fissa in tv (tra gli altri programmi) di “In altre parole” e “Otto e mezzo” su La7. «Non dimenticherò mai l’accoglienza speciale al Poetto, con la spiaggia gremita, due ore di firma copie e il bagno in mare, di notte, con i fulmini all’orizzonte».

Domani alle 18 inaugura l’edizione 2024 col suo primo romanzo sulle “notti milanesi sul finire degli anni Zero”: autobiografico?

«In parte sì. Ho lavorato di notte per 10 anni facendo la bar tender, la dj, la pr, la cameriera, lavoretti che consentono di avere un ingresso fisso e le giornate per studiare. È un mondo che conosco bene, e l’idea era di fare un quadro di quella vita nella città delle promesse non mantenute. L’incipit del suicidio di un ragazzo ben noto trae spunto dalla storia vera di un mio amico, morto nel 2010, episodio da cui è iniziata la mia riflessione negli anni a venire: perché ha scelto di buttarsi dalla tromba delle scale di un palazzo? Da lì deriva la mia teoria molto pretenziosa che forse ne “L’odio” aveva torto Kassovitz nel sostenere che “il problema non è la caduta ma l'atterraggio”, perché è esattamente l’opposto».

Com’è passare dalla saggistica al romanzo?

«Diverso, più complesso. All’inizio ho pensato a una trama da svolgere, ma la storia voleva andare da sola, in un’altra direzione. L’ultimo dei miei personaggi, per esempio, è nato spontaneamente: serviva una terza voce narrante per dare coralità al racconto. È stato interessante, più intimo. Quando l’ho terminato ho avvertito quasi un senso di mancanza. Tanto da volerne scriverne un altro».

Il 20, invece, sarà al Teatro Massimo col monologo “Le solite stronze”. Chi sono?

«”Stronza” è la parola che viene usata per definire una donna che non rientra nei canoni patriarcali. Di esempi è ricca la storia come la letteratura, da cui traggo personaggi famosi che hanno provocato reazioni di sdegno, donne lontane dall’immagine rassicurante che ci ha imposto il patriarcato e che per questo sono definite cattive, quando sono l’esatto contrario, perché sono personaggi che vogliono creare un ambiente accogliente e inclusivo per la comunità marginalizzata».

Esempi?

«Michela Murgia, che per tanti anni per molti è stata la “stronza per eccellenza”, e Catherine di “Cime tempestose”, una donna che maneggia i soldi, porta avanti la casata e decide di chi innamorarsi: nelle classifiche di gradimento dei personaggi femminili più antipatici è al primo posto».

Un modello?

«La mia mamma, Gianna: esempio incredibile di donna determinata, fuori dagli stereotipi, che si è ribellata alle imposizioni familiari».

