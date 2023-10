Quel 5-1 ai giallorossi di… Ranieri 

La vittoria più larga del Cagliari sulla Roma ha una particolarità: sulla panchina giallorossa c’era Claudio Ranieri, nel dilagante 5-1 del’11 settembre 2010 alla seconda di Serie A. Da allenatore rossoblù ha invece fatto due 0-0 nel 90-91.

Un trionfo

Ad aprire il pokerissimo del Cagliari di Bisoli è un altro ex come Conti, che all’8’ raccoglie ai venti metri un corner e con uno splendido destro manda il pallone quasi all’incrocio. Dieci minuti più tardi pareggia De Rossi di testa su corner di Totti, ma subito dopo un fallaccio di Burdisso su Conti (costretto a uscire per infortunio) causa rigore ed espulsione per il difensore. Trasforma Matri al 22’ e da lì è in discesa, con Acquafresca che su cross di Biondini allunga al 38’. Appena iniziata la ripresa altro colpo di testa, di Matri che fa doppietta, all’88’ chiude i conti Lazzari in tap-in su assist di Cossu.

Il bilancio

Negli ultimi 10 anni, su 16 sfide contando pure quelle all’Olimpico, il Cagliari ne ha vinta solo una: 3-2 il 25 aprile 2021, decisiva per la salvezza. In casa 18 successi rossoblù, 19 giallorossi (fra cui lo 0-3 a tavolino del 23 settembre 2012 per la vicenda Is Arenas) e 11 pareggi. Gara storicamente piena di gol.

