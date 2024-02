Quel 27 gennaio 2008 da leggenda 

Sono quasi 15 anni che il Cagliari non batte il Napoli in casa, da un 2-0 del 19 aprile 2009 firmato da un colpo di testa in avvio di Jeda (5’) e da un gran tiro da fuori nel 4’ di recupero di Lazzari. In ottica salvezza però, la storia l’ha fatta la stagione precedente con un 2-1 che cambiò le sorti del campionato.

Ribaltone all’ultimo

Il 27 gennaio 2008 inizia il girone di ritorno e il Cagliari ha appena 10 punti, ultimo e staccatissimo dalla zona salvezza. Il Napoli è invece a metà classifica e passa in vantaggio al 57’ con Hamsik, che corregge sul secondo palo un cross da sinistra di Bogliacino. Quando l’arbitro segnala il recupero, dopo anche due traverse e un rigore negato per mano di Zalayeta, per i rossoblù di Ballardini sembra un altro pomeriggio stregato. Ma al 93’ Matri spezza l’incantesimo, mettendo in rete un tiro di Jeda inizialmente respinto da Gianello. È il gol che cambia la stagione, perché due minuti dopo su punizione di Foggia spizza di testa Conti e fa impazzire di gioia il Sant’Elia per il 2-1 che avvia la grande rimonta salvezza.

Il bilancio

In casa per il Cagliari 9 vittorie, 21 pareggi e 12 sconfitte. Prima dell’1-1 del 21 febbraio 2022 il Napoli si era imposto 6 volte di fila (4 alla Domus, dove è imbattuto).

