Queirolo: «Capoterra tra le prime tre» 

Evitato l’inutile recupero con l'Ivrea e l'Amatori Capoterra chiude il torneo di serie B di rugby al quarto posto. L'ultima partita dei capoterresi resta quella vinta 56-24 a Savona. «È stata una stagione molto strana», spiega coach Juan Manuel Queirolo, al secondo anno sulla panchina giallorossa. «Il primo eravamo una sorpresa, abbiamo sorpreso un po' tutti con il gioco che abbiamo sviluppato, mentre questo è stato più duro, perché ci aspettavano, avevano visto che eravamo forti e si sono preparati per affrontarci al meglio. Abbiamo vissuto una stagione tra alti e bassi, faticando un po' per inserire il nostro nuovo numero 10 (Jacopo Zucconi, ndr ) che, come in tutti gli sport, è il condottiero. Lui poi si è adattato bene e noi siamo stati bravi a capirlo. Abbiamo giocato un bel rugby, ben sviluppato. Il bilancio è positivo».

Passaggio a vuoto

Un bilancio da 12 vittorie, un pareggio e 8 sconfitte, con 83 mete marcate (quasi 4 di media). In stagione, si è pensato che l'Amatori potesse competere per il salto di categoria. «Qualche partita fondamentale per tenere il passo delle prime due l'abbiamo lasciata un po' andare», prosegue Queirolo, che guarda al periodo tra fine gennaio e inizio febbraio, «Penso alla partita di Cernusco (persa 19-15), che non ci ha fatto tenere il passo di Piacenza e Lecco che scappavano. Non siamo stati maturi e cattivi. Siamo andati troppo leggeri, pensando fosse una partita facile. Invece loro erano feriti, giocavano per salvarsi e ci hanno sorpreso. Le prime due non ti lasciavano sbagliare nulla: facevano sempre 5 punti e bastava sbagliarne una per renderle imprendibili, come è stato».

Un occhio al futuro

Va in archivio una stagione dove non sono mancati gli infortuni. «Tantissimi, però “ci hanno acceso gli allarmi” per sapere che per un campionato di otto mesi dobbiamo avere una base larga. Gli infortuni ci hanno reso nudi, ma ci sono serviti per allargare la base con i nostri under. Alla fine, per noi è diventato più importante allargare la base, costruire, che seguire le prime», sottolinea Queirolo, che guarda al futuro: «La terza stagione è quella che ci dirà la verità. La prima eravamo la sorpresa, la seconda ci è servita per diventare più consistenti, nella terza dobbiamo “mettere tutto quello che si ha dentro l'insalatona”, come dico sempre ai miei ragazzi. E' l'anno per farlo, per vedere cosa siamo capaci di fare. E anche i giovani dovranno essere all'altezza. Non dobbiamo avere più scuse e fare un campionato per stare tra le prime tre. È questo l'obbiettivo».



