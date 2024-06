Quei volti nuovi alla chiamata delle urne 

Si accende la passione per la politica a San Gavino, dove domani e dopo gli elettori possono scegliere fra tre liste con più di 40 candidati che si mettono in gioco. Nella liste guidata da Stefano Altea è scesa in campo la campionessa di atletica Claudia Pinna , 46 anni: «Ho deciso di mettere a disposizione del paese le mie competenze. San Gavino ha un enorme potenziale di talenti. Pratico atletica da oltre 35 anni e da due trasmetto la mia esperienza in qualità di istruttore di atletica leggera e di triathlon». Nella stessa lista c’è uno dei fondatori dell’associazione “Skizzo”, che ha dato vita alla stagione dei murales: Riccardo Pinna , grafico di 48 anni: «A San Gavino – dice – c’è bisogno di mettere a sistema una vasta offerta culturale che può creare una microeconomia e garantire una buona qualità della vita. Tantissime persone sono impegnate nel sociale e nella cultura. Vogliamo muovere il mondo verso San Gavino».

Con la lista guidata da Bebo Casu è sceso in campo Marco Sebis , 53 anni, dipendente della storica fonderia con la qualifica di elettrotecnico, appassionato di sport: «Sono stato il primo al mondo a cimentarsi nell’Ironman (nuoto, bicicletta e corsa) pur avendo diabete e sclerosi multipla. Vorrei realizzare una zona verde nell’area della ex stazione ferroviaria: può diventare un gioiello di riqualificazione urbana e un prezioso punto di incontro in cui giovani e meno giovani avrebbero la possibilità di trascorrere momenti di relax e fare sane passeggiate ecologiche». Nella stessa lista Barbara Collu , 56 anni, presidente uscente della commissione delle Pari opportunità e responsabile delle professioni sanitarie della Asl di Oristano: «Fra le mie priorità ci sono le problematiche della sanità e uno sviluppo del territorio che veda il Comune attore principale. Oggi, con la costruzione del nuovo ospedale, la carenza di medici, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità questa esigenza è ancora più urgente».

Con la lista guidata da Nicola Ennas ci sono Enrico Tinti ed Angela Canargiu . Quest’ultima, 65 anni, consulente fiscale, è già stata assessora dal 1991 al 1993 con il sindaco Ferruccio Bertolotti: «Mi metto a disposizione della comunità e mi impegno a proteggere e valorizzare il nostro ricco patrimonio artistico, culturale e archeologico. Voglio rimettere a correre la macchina amministrativa con l’aiuto e la collaborazione di tutti». È alla sua prima esperienza Enrico Tinti , 55 anni, presidente dell’Ordine dei biologi della Sardegna e figlio d’arte: «Mio padre Gianni, 88 anni, è stato sindaco di San Gavino diversi decenni fa», ricorda. Proposte? «Bisogna potenziare il ruolo di San Gavino come paese di servizi (ospedale, scuole, ferrovia) e come punto di riferimento per i paesi del territorio. Deve diventare attrattivo per i giovani e le attività imprenditoriali».

