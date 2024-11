Quei versi in sardo che Emilio Lussu regalava agli amici 

Emilio Lussu poeta. Alla scoperta di una dimensione inedita dell’autore di “Un anno sull’altipiano” e “Marcia su Roma e dintorni” felicemente in risalto nel nuovo numero di “Sardus Paper”, progetto editoriale nato da un’idea del presidente dell’associazione dei sardi in Toscana Angelino Mereu che ha il merito di riportare all’attenzione generale vicende e scritti dimenticati o poco noti. Così riemergono tre poesie di Lussu dedicate all’amico Peppino Obino, al dirigente comunista Giancarlo Pajetta e al partigiano e giornalista Luciano Della Mea. L’introduzione è affidata a Giuseppe Caboni, amico di Emilio e della compagna Joyce, studioso lussiano, che ha contribuito al recupero dei versi che arricchiscono la biografia del Cavaliere dei Rossomori e dato slancio a questa nuova pubblicazione.

La “rossa” stella di Natale

«Peppino Obino», scrive Caboni, «era particolarmente caro a Lussu perché, oltre all'intelligenza nella lotta politica, possedeva una grande capacità pratica come agricoltore. Emilio lo chiamava ad Armungia sperando di aiutare, con lui, i suoi compaesani a trasformare le loro difficili montagne. Era l'unico dei suoi compagni a parlare sempre in sardo, con una vivacità e arguzia rare». Lussu, con la poesia, scritta in sardo armungese nel 1970, esprime un sentimento di gratitudine per una “rossa” stella di Natale che Obino gli aveva donato per i suoi ottant’anni; “Aggradessu Peppineddu/ sa stell’ e Pasckixedda/ arregalada/ e d'unu saludu cantau/ accumpangiada/ Mi praxi su colori de su frori/ k'e su miu/ e mi praxi totu s'arregalu / poita tu e Gianni/ dd’eis mandau/ mi praxi ki su babu / cun su fìllu/ dd'a penzau/ …”. Questi versi, con il titolo “Is froris mius arrubius”, vengono pubblicati nel 1989 nella rivista “S’Ischiglia”. Lo scrittore e poeta Francesco Masala li segnala con questa nota: «A cantu ischimus nois, custa est s’unica poesia de Emiliu Lussu, su babbu mannu de sa zente sarda. Est iscrita in limba campidanesa, cun d’una grafia chi mezus no podimus disizare. La bogamus a campu, torra, in S’ischiglia, pro onore a totu sos poetas sardos e pro disonore a sos cussizeris regionales chi han mortu, torra, sa leze de sa Limba Sarda».

In una busta

«La poesia dedicata a Gian Carlo Pajetta, composta nel gennaio 1959», spiega Giuseppe Caboni, «è quella che ha suggerito la nuova pubblicazione. L'ho ritrovata, dopo molti anni, in una busta, con una lettera di Joyce Lussu. Con Pajetta c’era, evidentemente, un rapporto di stima e amicizia ed Emilio, in questo modo, ringrazia il dirigente comunista che gli aveva donato i volumi delle opere di Majakovskij. Il tema del rapporto fra i due era la comune proposta dell'alleanza fra comunisti e socialisti come alternativa alla Democrazia cristiana. Per questo Lussu si batteva contro gli autonomisti di Nenni e per questo Pajetta lo ringraziava». Il testo viene redatto su un foglio delle autolinee Sita («I quattro volumi mi sembrano le quattro stagioni dei tempi cattivi e buoni», è l’incipit). Al più giovane amico Luciano Dalla Mea, compagno di militanza politica nel Psiup, indirizza questi versi, riferendosi alle divergenti posizioni sui passi che il partito deve compiere: «Nella vita si parte bene e si arriva a male. Quello che conta non è partire ma arrivare».

Lo scritto sul turismo

Nel numero di “Sardus Paper”, che sarà presentato a Cagliari a metà novembre, anche uno scritto di Emilio Lussu sul turismo in Sardegna pubblicato sulla rivista del “Il Touring” nel 1963. Un inno ante litteram alla destagionalizzazione: «Se un turista, abbandonata l’auto, può avere da un amico un cavallo da sella, si godrà, in maggio, le ore più belle della sua vita. E sentirà anche l’usignolo, che ormai non si fa vivo che alla radio». Un altro capitolo è incentrato sulle vignette umoristiche, gelosamente conservate dal leader politico sardo, in cui Mameli Barbara, collaboratore del “Popolo”, il giornale di partito della Dc, lo prende di mira con lo strumento della satira. «L’intento?», chiarisce Angelino Mereu, «chiaro: sottolineare e rimarcare la sudditanza del PSI nei confronti del PCI. Lussu viene sempre rappresentato come quinta colonna, all’interno del Partito Socialista, impegnato a contrastare la politica di Nenni e a favorire le mire “espansioniste” dei comunisti di Togliatti».

