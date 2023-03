Quei ventenni usciti dai romanzi di Sally Rooney si svelano davanti alle telecamere 

Una generazione di ventenni che nella Dublino di oggi guarda al futuro: “Conversations with Friends” è approdata su RaiPlay con i suoi 12 episodi usciti dalle pagine del romanzo di Sally Rooney che dopo il successo di “Normal People” ora continua a raccogliere consensi.

Qui la protagonista si chiama Frances (Alison Oliver), ha 21 anni, studia al Trinity College di Dublino e l’intreccio di storie è lievemente più complicato perché vede coinvolta una coppia di due amici - ed ex amanti - e una coppia sposata. La sceneggiatura, curata da Alice Birch, ha scelto di mettere in luce l’aspetto psicologico dei personaggi. Frances è una intellettuale sicura di sé, taciturna quando si tratta di sentimenti, come piace alla scrittrice Rooney, non troppo diversa da Marianne di “Normal People”. Si infatua di Nick, sposato con Melissa. Nel mezzo, la solitudine e l’irrequietezza di un gruppo di persone che passa la vita con il telefono in mano e ha difficoltà a comunicare diversamente. (gr. pi.)