«Quei valori che devono unire» 

«L’8 e il 9 giugno andrò a votare, perché 79 anni fa un referendum cambiò le sorti dell’Italia e non voglio mancare a un appuntamento elettorale così importante, il primo in vita mia». Francesco Picciau, 18 anni, di Cagliari di 18 anni, e i suoi compagni del liceo musicale Foiso Fois sono stati i protagonisti delle celebrazioni per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica, nata dopo un referendum, che si sono tenute al Teatro Lirico e durante le quali il prefetto Giuseppe Castaldo ha consegnato 19 onorificenze all’Ordine al merito della Repubblica Italiana e un attestato di pubblica benemerenza per merito civile.

Le tappe

La mattinata iniziata alle 10,30 al Parco delle Rimembranze dove il prefetto Giuseppe Castaldo, accompagnato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde, dal sindaco Massimo Zedda e dal comandante del Presidio militare interforze della Sardegna Enrico Pacioni, ha deposto una corona d’alloro al Monumento dei Caduti. Le celebrazioni si sono poi spostate al Teatro Lirico. Ad aprire la manifestazione, l’Inno d’Italia cantato dagli studenti del liceo Foiso Fois. Il prefetto Castaldo ha poi letto il messaggio del presidente della Repubblica. La presidente della Regione Alessandra Todde ha ricordato la svolta epocale della partecipazione femminile al voto: «Tra loro, donne che avevano lottato nella resistenza, che avevano curato, nascosto, salvato, che avevano combattuto. Donne che avevano sofferto la guerra e costruito la pace. E alcune di loro entrarono a far parte della Costituente». Il sindaco di Cagliari e della città metropolitana Massimo Zedda ha preso la parola rivolgendo un pensiero a «coloro che soffrono e che non trovano lavoro e a coloro che sono vittime di bombardamenti, di devastazioni, in Europa e in Medio Oriente, bambini soprattutto».

I riconoscimenti

Di grande impatto emotivo la consegna dell’attestato di Pubblica benemerenza per merito civile alla memoria di Alessandro Diana, consegnato al padre Renato. Alessandro Diana, che aveva appena 19 anni, morì in un incidente stradale a Pabillonis il 17 settembre 2020 mentre si recava sul luogo dove era divampato un incendio per partecipare all’opera di spegnimento in qualità di volontario della Protezione Civile. Poi le 19 onorificenze conferite dal Capo dello Stato. Sono stati nominati cavalieri Paolo Pasquavaglio, in servizio all'Ufficio Logistico della Legione Carabinieri Sardegna; Riccardo Pirali, comandante della stazione dei Carabinieri di Sestu; Marco Vassallo, segretario dell'Ufficio assistenza spirituale alla Legione dei Carabinieri; Elena Dessì e Patrizia Carta, funzionarie della Prefettura; Giuseppe Pitzalis, della Guardia di Finanza; Luca Demartis, in servizio nell'Esercito; Stefania Caboni, fisioterapista all'Ausonia; Ornella Cabiddu, funzionaria dei Vigili del Fuoco; Giampiero Lai, vigile del fuoco in pensione; Matteo Attanasio, dei carabinieri di Sant’Andrea Frius; Marco Moccolini, dei Carabinieri a Gesico; Carmelo Bonanno, del comando provinciale carabinieri; Daniela Corso, dirigente della Asl 8 in pensione, Serenella Cossellu, funzionaria dell'amministrazione penitenziaria. Titoli onorifici anche per Luisa Anna Ronchi, giornalista e coordinatrice di Giulia giornaliste; Teresa Chiara Mereu, insegnante in pensione e pittrice. Antonio Uselli, generale di Brigata della Guardia di Finanza in pensione è stato nominato ufficiale. Titolo di commendatore a Giulio Solinas, medico in pensione. Sul palco anche Alessandro Serafini, 19enne di Bacu Abis, nominato dal presidente Mattarella alfiere del lavoro, tra i 25 studenti più bravi d'Italia.

Max Corona, del Foiso Fois, ha chiuso la giornata cantando un emozionante adagio della cantautrice Lara Fabian che ha strappato una standing ovation e un lungo applauso.

Il prefetto

«C’è l’impegno di tutti ad attuare la Costituzione», ha affermato il prefetto Castaldo. «Abbiamo tanti valori da realizzare, il Capo dello Stato ha esortato l’impegno di tutti, delle istituzioni e della società civile. Tutti devono fare la loro parte per il nostro disegno costituzionale, valori che devono unire, e noi a ciò dobbiamo fare riferimento per lo sviluppo dei nostri territori».

