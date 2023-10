«Quei tre fucili con le matricole da cancellare» 

Inviato

Roma. Nella famiglia di Luigi Pinna, il sopravvissuto alla strage di Sinnai (8 gennaio 1991, tre morti sotto il monte Serpeddì: Gesuino Fadda, padrone di Cuile is Coccus, il figlio Giuseppe e il servo pastore Ignazio Pusceddu), i rapporti tra parenti peggiorarono un mese dopo il triplice omicidio. «Pinna inizialmente disse di non aver visto l’assassino. Poi fece il nome di Beniamino Zucheddu», pastore di Burcei oggi all’ergastolo perché condannato per un eccidio maturato in ambiente agro pastorale (minacce, pestaggi, sparatorie, sconfinamenti di bestiame con l’ovile Masone Scusa). Condanna arrivata proprio grazie all’indicazione del ferito. «Non si capiva il motivo del cambio di rotta. Perché non dirlo subito? Litigarono», ha detto Alessandra Angioni.

La testimonianza

La seconda udienza del processo di revisione in corso a Roma, in Corte d’appello, si apre con la testimonianza dell’ex nuora di Pinna (moglie del figlio). Due ore di risposta alle domande del procuratore generale, degli avvocati difensore (Mauro Trogu) e di parte civile (Francesca Spanu e Maria Alessandra del Rio), dei giudici. E alcune rivelazioni fondamentali nel procedimento che, nelle intenzioni di Zuncheddu, dei parenti e del legale, dovrebbe sfociare nell’assoluzione del detenuto. Primo: «Quando fu ucciso Pusceddu», dentro l’ovile, «si sentì un altro sparo arrivare dall’esterno. Lo dicevano Pinna e la moglie Daniela Fadda», ha sostenuto Angioni, «i quali ritenevano anche che fossero coinvolte almeno due persone». Secondo: «Pinna disse che l’assassino aveva il naso aquilino con un neo. Come faceva a saperlo se il killer aveva il collant sul volto? Lui sostenne di averne visto la sagoma perché c’era la lampadina accesa e che dopo aver sparato l’omicida si era tolto il collant per legarsi una scarpa». Terzo: «Una sera sentii parlare Luigi con Libero Fadda», un conoscente, «il quale gli disse che tre persone erano andate da lui per fargli cancellare la matricola di tre fucili. Libero gli chiese di non rivelare nulla, tanto qualcuno era già stato condannato e mettere in mezzo altri non sarebbe servito. Si parlò in seguito di un canale in cui erano stati messi i fucili». Quarto: il poliziotto Mario Uda, oggi sospettato di aver mostrato al sopravvissuto la foto di Zuncheddu durante le indagini falsando, secondo la Procura generale di Cagliari, la successiva testimonianza di Pinna ai pm nel 1991, «disse ai Fadda e ai Pinna che qualcuno vedendo l’imputato in un bar affermò “Beniamino ha fatto la commissione”». Lo stesso Uda «convinse Pinna a testimoniare». Comunque «Pinna e la moglie erano convinti fosse stato Zuncheddu».

Il figlio

Valentino Casula, 30 anni, figlio di Maria Fadda e nipote di Gesuino, ha sostenuto che «in casa da sempre si sospettava fossero state più persone. L’agguato durò dieci minuti, era improbabile che un solo assassino potesse aver fatto tutto. E mia madre diceva che erano state sentite più voci in quei momenti». Poi c’è l’episodio del pastore Battistino Mulas. «Uda salì con mia madre in montagna da una persona che sosteneva di non conoscere», cioè Mulas (che invece il poliziotto conosceva), «poi le rivelò che quell’uomo gli fece il nome di Zuncheddu quale colpevole». Ma in seguito alle intercettazioni dei dialoghi tra Pinna e la moglie, dove si scoprì che in effetti Uda aveva mostrato la foto di Zuncheddu prima dell’interrogatorio del pm, «mia madre si sentì presa in giro da Uda». E cominciò a dubitare della responsabilità dell’ergastolano.

Indagini e udienza

Infine sono stati sentiti i carabinieri Fabrizio Stara e Gianluca Miscali di Cagliari che hanno spiegato le attività svolte nella nuova inchiesta in corso a Cagliari per scoprire eventuali altri autori della strage. Non si è presentata Maria Caterina Fadda, una delle figlie di Gesuino: le sarebbe impossibile prendere l’aereo. La Corte ha disposto una visita medico legale. Si prosegue il 14.

