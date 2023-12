Quei tesori (trafugati) recuperati dai carabinieri  

La riapertura (parziale) della Pinacoteca nazionale, una mostra di reperti recuperati dopo la loro trafugazione, una lectio sulla protezione del patrimonio culturale, infine, la proiezione di un documentario sull’insularità al Teatro dell’Arco. Nella settimana che precede il Natale, da oggi a venerdì, il Museo archeologico nazionale di Cagliari allestisce un fitto calendario di eventi che celebra la storia e alcuni degli spazi più significativi del capoluogo sardo. Una sfilza di appuntamenti per chiudere una stagione (in attesa di riaprirne un’altra dopo le festività) di proposte culturali che hanno contribuito a trasformare l’istituzione cittadina in un punto di riferimento per tutta la città.

Riapertura

Apre le danze la riapertura della Pinacoteca nazionale, Cittadella dei Musei, stasera alle 18 (accesso gratuito) con chiusura alle 22. Come precisa Maria Antonietta Mongiu, componente del Consiglio di amministrazione dell’Archeologico, si tratta di una ripresa progressiva poiché al momento è visitabile solamente «il cosiddetto piano di accesso, dove sono esposti i dipinti del ’500». Chiusa per la necessità di svolgere lavori strutturali, la galleria cagliaritana, ospitata tra le mura di quello che fu il Regio Arsenale, propone un nuovo allestimento, e i suoi Retabli, alcuni dei quali restaurati, sono illustrati «con didascalie più accurate e accessibili». Sarà inoltre presentato il dipinto “La Circoncisione di Gesù” acquistato col contributo della Direzione generale dei Musei e del Museo archeologico di Cagliari.

Mostra dei reperti

Domani, gli appuntamenti sono due. In mattinata, alle 11, nelle sale del Museo archeologico si inaugura una mostra di reperti, autentici e falsi, recuperati dai Carabinieri del Nucleo tutela del Patrimonio culturale della Sardegna. Saranno presenti il capitano Pasquale Pinnelli, comandate Tpc Sardegna, e il tenente colonnello Andrea Ilari, comandante Tpc di Roma.

La lectio

Nel pomeriggio, alle 17, nella basilica di San Saturnino, Ilari terrà la lectio settimanale (l’ultima per quest’anno) dei Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio, curati da Mongiu e Francesco Muscolino, direttore dell’Archeologico. Il comandante del Nucleo Tpc di Roma illustrerà l’attività dei carabinieri impegnati nella salvaguardia e tutela dei beni culturali. «L’Italia fu il primo paese al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato» sottolinea Maria Antonietta Mongiu, in questo modo anticipando di un anno la raccomandazione dell’Unesco per l’adozione di misure volte a impedire l'acquisizione illecita di beni e favorire il recupero di quelli trafugati. Istituito nel 1969, il Comando dei Carabinieri Tpc, dipendente dal Ministero della Cultura, in oltre cinqunt’anni di operazioni, anche grazie a una vasta banca dati, ha effettuato innumerevoli recuperi: impegno che gli è valso vari riconoscimenti.

Teatro dell’Arco

L’ultimo appuntamento, infine, sarà venerdì, al Teatro dell’Arco alle 18, con la proiezione di "Being an Islander», commentato da Anastasia Christophilopolou, autrice di un volume che esplora come l’insularità abbia influenzato la produzione artistica.

