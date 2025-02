Quei successi senza campo 

Uno scudetto ad handicap. L’Amsicora femminile ha aggiunto una pagina di storia dello sport sardo domenica a Pescara, conquistato il terzo titolo nazionale femminile di hockey indoor e bissando quello vinto all’aperto nello scorso campionato. Perché stupirsi, allora? Per un dettaglio tutt’altro che secondario: la gloriosa polisportiva cagliaritana non dispone di un campo al coperto nel quale allenarsi. Così, dopo anni nei quali le squadre amsicorine avevano rinunciato a partecipare (il secondo e precedente scudetto era datato 1990), quella guidata da Maryna Khiko assieme a quell’autentico monumento vivente dell’hockey azzurro che è Roberto Carta, si è armata di buona volontà e ha simulato all’aperto il campo indoor. Ha tracciato un bel rettangolo di 44 per 22, ci ha messo le sponde laterali e ha provato a presentarsi ai vari concentramenti almeno con una base. Purtroppo per le avversarie, la squadra si è “allenata” in partita, perciò quando è arrivata alla final 4 di Pescara era migliorata a tal punto da battere in semifinale le campionesse italiane di Milano e completare l’opera superando 3-2 la Torino Universitaria.

Adattamento

La vicenda ha i contorni del film, ma se lo fosse non potrebbe avere la nomination per la migliore sceneggiatura originale. Gli esempi di adattamento a condizioni di necessità abbondano nello sport sardo, sin dalle origini. Sin da quando, cioè, si giocava a basket o a pallavolo all’aperto e si praticava la pallanuoto a Su Siccu (e non solo) per mancanza di piscine, con la conseguenza di esporsi alle intemperie e ai capricci del vento, per tacere delle “sorprese” che riservavano le acque del porto. Ancora una trentina di anni fa, quando a Cagliari esistevano i Sirbons, poi rilevati dai Crusaders, gli allenamenti per il football americano (il cui terreno di gioco misura 100 yarde, perciò 91,4 metri) si svolgevano su scala ridotta al campo Rai di viale Bonaria e soltanto le partite di campionato su un campo da calcio adattato.

Il diamante non c’è

Una situazione simile ma ancora più paradossale, la vive il Cagliari baseball, squadra che milita nel massimo campionato e che non ha un proprio campo di gioco o di allenamento. Da vent’anni, la squadra di Walter Pisano disputa le partite interne al Comunale di Iglesias, ma non ci si può allenare. E siccome a Cagliari non c’è più un impianto (quello di via Talete è stato usato, in deroga, per la Serie C, ma oggi non esiste più) è costretta ad allenarsi all’Ippodromo del Poetto, dove un tempo c’erano i prati utilizzati dal Cagliari Calcio. I bambini delle giovanili, invece si allenano al chiuso, nella palestra della scuola Primaria di via San Gavino, a Monserrato. Iglesias non risolve del tutto il problema: nel 2009 e 2010, durante i lavori di sistemazione, e nel 2020 in (per il Covid), il Cagliari ha dovuto giocare in trasferta e altrettanto è accaduto quando, nel 2021, si è qualificato per i playoff, con l’obbligo di un impianto di illuminazione che il campo iglesiente non ha ancora. Un’ipotesi che si ripresenterà con la possibile riforma dei campionati, se Cagliari resterà tra le migliori. Il paradosso è che a Cagliari (Terramaini) sta per essere ultimato un “diamante”, sì, ma da softball, che non ha squadra.

Senza neve

PIttoresche e creative sono le soluzioni ideate da due grandi atleti. Il ciclista Walter Uccheddu, non avendo a disposizione un velodromo, preparò il vittorioso assalto al record dell’ora per dializzati, pedalando nella rotonda del Margine Rosso, a Quartu. Non essendoci quasi mai neve nell’Isola, l’ultramaratoneta Roberto “Massiccione” Zanda si allenava invece per la Yukon Arctic Ultra (la gara sui ghiacci del Canada che avrebbe dato una drammatica svolta alla sua esistenza, privandolo degli arti), trascinando un copertone per le vie di Cagliari, per simulare la slitta. E gli Special Olympic riescono a partecipare ai Giochi Invernali nella corsa con le ciaspole, allenandosi sulla spiaggia del Poetto. Talmente bene che quest’anno, ai Giochi Mondiali in programma a marzo in Piemonte, due atleti sardi faranno parte della Nazionale azzurra.

