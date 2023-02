«Quei soldi salvano la dignità»  

«Sì, avevo 28 anni. Ho studiato alla Sapienza di Roma, ero studente lavoratore. Facevo il postino per un'azienda privata e montavo i palchi per spettacoli e grandi eventi».

Lui, 48 anni, residente a Sinnai, è uno dei duemila disoccupati con laurea che in Sardegna percepiscono il reddito di cittadinanza, ed è per questo che, pur disposto a raccontarsi, non vuole veder scritto il suo nome sul giornale. «Ricevere il sussidio è uno stigma sociale. Non dovrebbe essere così, ma purtroppo è la realtà». Renzo, (lo chiameremo così), riceve il reddito dall’aprile 2021 e tra qualche mese potrebbe essere tra quelli che lo perderanno. «Non ho figli, non ho familiari a carico, non ho 60 anni», spiega. E intanto spera nel concorso della scuola e, magari, anche in quello di Forestas. La filosofia, dice, «è sempre stata la mia passione», ma la vita lo ha portato da tutt’altra parte.

Laurea in filosofia, due lustri di lavoro all’estero, esperienza nelle attività di ufficio e negli impieghi di fatica, eccellente francese parlato e scritto, ottime competenze informatiche. Il suo curriculum lo renderebbe pure un candidato perfetto, peccato però che Renzo abbia quasi 50 anni, un’età che lo incasella nel purgatorio dei lavoratori invisibili, la data di scadenza della generazione degli espulsi dal mercato e di quelli mai inclusi per contratto.

Laurea in filosofia, due lustri di lavoro all’estero, esperienza nelle attività di ufficio e negli impieghi di fatica, eccellente francese parlato e scritto, ottime competenze informatiche. Il suo curriculum lo renderebbe pure un candidato perfetto, peccato però che Renzo abbia quasi 50 anni, un’età che lo incasella nel purgatorio dei lavoratori invisibili, la data di scadenza della generazione degli espulsi dal mercato e di quelli mai inclusi per contratto.

Lui, 48 anni, residente a Sinnai, è uno dei duemila disoccupati con laurea che in Sardegna percepiscono il reddito di cittadinanza, ed è per questo che, pur disposto a raccontarsi, non vuole veder scritto il suo nome sul giornale. «Ricevere il sussidio è uno stigma sociale. Non dovrebbe essere così, ma purtroppo è la realtà». Renzo, (lo chiameremo così), riceve il reddito dall’aprile 2021 e tra qualche mese potrebbe essere tra quelli che lo perderanno. «Non ho figli, non ho familiari a carico, non ho 60 anni», spiega. E intanto spera nel concorso della scuola e, magari, anche in quello di Forestas. La filosofia, dice, «è sempre stata la mia passione», ma la vita lo ha portato da tutt’altra parte.

Si è laureato tardi?

«Sì, avevo 28 anni. Ho studiato alla Sapienza di Roma, ero studente lavoratore. Facevo il postino per un'azienda privata e montavo i palchi per spettacoli e grandi eventi».

Negli ultimi vent’anni quanti lavori ha fatto?

«Devo contarli? Decine, di ogni tipo, e da subito, al mio rientro in Sardegna dopo la laurea, ho conosciuto imprenditori seri e altri, molti di più, che non pagavano».

Lavori in nero?

«Lavoro malpagato. Facevo il rappresentante per una ditta di arredi, partita Iva a 500 euro al mese. Mi ero pure formato: corso alla Confcommercio di Cagliari e stage in azienda. Mille chilometri a settimana, ma di soldi ne vedevo pochi. Riuscivo a tirare avanti perché facevo qualche collaborazione per Sardegna Film Commission».

Poi è cominciata la sua vita da emigrato.

«Dal 2012 al 2020. Un breve periodo in Germania, poi in Lussemburgo. Per un anno ho lavorato in un Caf con sede centrale a Roma: sbrigavo pratiche di pensionamento per emigrati italiani e avevo uno stipendio di 1.300 euro. Siccome la vita lì è cara, ho cominciato a fare il rappresentante di vini e prodotti sardi per i ristoranti e poi ho aperto un punto vendita che andava molto bene. L’ho dovuto chiudere per una serie di problemi di salute e personali».

Perché è tornato in Sardegna?

«Ero sfinito. Ho pensato che avevo una madre anziana, una casa mia. La mia fregatura è stato il Covid. Grazie a un amico avevo trovato un lavoro in un resort a Muravera. Due settimane prima che firmassi il contratto è cominciato il lockdown».

Costretto a restare a casa.

«Ho trovato lavoro nella distribuzione farmaceutica: guidavo un furgone e distribuivo medicinali in tutta la Sardegna. Il mio principale era un padroncino con base a Cagliari. Lavoravo in nero per 700 euro al mese, con orari allucinanti, spesso anche di notte. Dopo dieci mesi ho chiesto un contratto, la risposta è stata no».

Ha poi trovato altro?

«Ho fatto volantinaggio per 18 euro al giorno, ho lavorato in campagna per fare legna, e anche come rappresentante a Cagliari di un’azienda che vende aspirapolvere. Il lavoro c’è, quello che manca è il reddito».

Quanti curriculum ha mandato?

«Centinaia. Tempesto anche la grande distribuzione visto che ho pure esperienza di magazziniere. Ma loro chiamano i ragazzi, non vogliono uno della mia età».

Se non avesse avuto il reddito di cittadinanza?

«Non so come avrei fatto. Grazie a quei soldi ho potuto fare il corso per i crediti che mi mancavano, due su 24, per partecipare al concorso della scuola. Grazie al reddito non sono caduto in lavori malpagati dove ti tengono dalle dieci alle quindici ore e non hai il tempo per cercare altro».

Come vede il suo futuro?

«Spero di riuscire nel concorso della scuola. A marzo, intanto, inizierò il volontariato in biblioteca, otto ore alla settimana».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata