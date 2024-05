Quei seuesi a Palermo che aprirono… i caffè! Un legame che si rinsalda 

Dai Quattro Canti all’Albergo delle Povere, passando per la Cattedrale e Porta Nuova: il ritmo travolgente della SeuinStreet Band invade il centro di Palermo incantando turisti e residenti. La musica come collante di un rapporto secolare tra Seui e il capoluogo siciliano iniziato nei primi anni del ’900 con l’arrivo di un gruppo di seuesi in cerca di lavoro. Un legame che si rinnova grazie a Dario Sulis, musicista e animatore dell’associazione Kangaroo. È stata sua l’idea di inserire la Street Band nella rassegna “Le cinque giornate” curata da Gabriele Gullotta.

Suo nonno Ermanno Sulis, nel 1909, fu uno dei primi ad arrivare a Palermo dove, alcuni anni dopo, aprì una caffetteria in piazza Croci frequentata da politici, artisti e rappresentanti dell’aristocrazia cittadina. A lui si deve l’invenzione della “bomba siciliana”, un gelato con panna, canditi e scaglie di cioccolato che nel 1933 gli valse il titolo di Cavaliere del Lavoro conferitogli da Mussolini.

Dario Sulis ha scoperto solo tre anni fa la realtà musicale seuese: «Dopo la morte di mio padre, nel 2016, abbiamo recuperato alcuni documenti e oggetti di nonno Ermanno – racconta – tra questi, l’attestato della donazione di un carro fatta nel 1930 al Comitato della Festa del Carmelo di Seui per il trasporto del simulacro della Madonna. Quando ho scoperto che si utilizza ancora oggi sono voluto andare a vedere di persona. Arrivato a Seui non credevo ai miei occhi. Tutto parlava di musica: le gigantografie di Miles Davis, Dizzy Gillespie, Chat Baker e i grandi del jazz appese ai muri delle case, la presenza di una banda musicale con oltre 100 anni di storia che ancora oggi accompagna i funerali. È stata una folgorazione». Da qui è nata la collaborazione con la Street Band. La trasferta di Palermo è un altro importante traguardo per la formazione diretta da Adriano Sarais e Francesco Oppes: «La scorsa estate siamo stati nel Nord Italia (Monza, Milano e Venezia) e in Svizzera a Lugano,– dice il giovane presidente della Street Band Stefano Gaviano – qui però è diverso per il legame tra Palermo e la nostra comunità. Non nascondo di essermi emozionato».

Non solo musica, il legame con Palermo passa anche per l’arte: nell’aula consiliare del Comune di Seui sono presenti tre quadri di grande valore donati da Luigia Mascia che li ricevette dalla nobildonna palermitana Teresa Atanasio nella cui dimora prestò servizio per oltre 30 anni. Ma la tappa siciliana è stata anche l’occasione per rendere omaggio a Savina Pilliu, anche lei di origini seuesi, diventata insieme alla sorella Maria Rosa, simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Una storia raccontata da Pif e dal giornalista Marco Lillo nel libro “Io posso. Due donne sole contro la mafia”. «Qualcuno in questi anni mi ha spiegato i principi del codice barbaricino e la propensione dei sardi a combattere i soprusi – dice con una punta di malinconia – credo che questo mi abbia dato la forza per resistere». Contro Cosa Nostra opera da anni anche un altro “seuese”, Danilo Sulis, conduttore e animatore di Radio Cento Passi, in memoria del suo amico fraterno Peppino Impastato. Savina tornerà presto in Sardegna nel paese di sua mamma. Lo stesso farà Dario Sulis che a breve sarà a Seui con la sua band per un tour nei luoghi della memoria.

