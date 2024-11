Quei segni sulle mani di Aurora 

Bologna. C’erano dei segni sulle mani della 13enne Aurora. Segni compatibili con i colpi che l’ex fidanzato adolescente le avrebbe dato quando era aggrappata alla ringhiera del terrazzino al settimo piano del palazzo dove abitava con la madre e la sorella, nel disperato tentativo di salvarsi. Di non scivolare giù. A dirlo sono i primi accertamenti medico-legali sul corpo della ragazzina, uno degli elementi che hanno portato gli investigatori, Procura per i minori di Bologna e carabinieri di Piacenza, a convincersi della responsabilità del 15enne, in carcere da lunedì scorso per l’omicidio dell’ex fidanzata, con l'accusa di averla spinta nel vuoto.

La decisione

Il fermo del ragazzino è stato convalidato dal Gip del Tribunale per i minorenni - la decisione è arrivata in mattinata, il giudice, che ha accolto quindi la tesi della Procura e del pm Simone Purgato, ha confermato anche il carcere per il 15enne in custodia all’Istituto penale minorile del Pratello a Bologna. Lui, davanti al giudice, non ha ammesso alcuna responsabilità, ribadendo di essere innocente.

Nell’interrogatorio a cui era stato sottoposto venerdì 25 ottobre, il giorno della tragedia, aveva detto che Aurora era caduta da sola. In quell'occasione gli era stato sequestrato anche un cacciavite di circa 15 centimetri e contestato di aver portato l’oggetto atto a offendere, oltre all'omicidio volontario. Non risulta però che il ragazzo abbia utilizzato il cacciavite per aggredire Aurora.

Le testimonianze

Contro il giovane ci sono importanti indizi e soprattutto la testimonianza di tre persone, che descrivendo ciò che hanno visto e sentito, hanno aiutato i carabinieri a ricostruire cosa è successo la mattina di quel 25 ottobre. I tre testimoni, infatti, avrebbero assistito ad almeno una parte della drammatica scena che si è consumata in via 4 novembre e successivamente si sono presentati in caserma. Tra questi c'è anche la persona che ha descritto più nel dettaglio d'aver visto il ragazzino spingere la 13enne oltre la ringhiera e colpirla alle mani, più volte, per farla cadere. I tre testimoni non si conoscono tra loro e il fatto che le loro versioni siano in parte concordanti ha contribuito ad avvalorarne la veridicità agli occhi degli investigatori.

