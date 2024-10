Quei sardi in fila per non morire di sete 

Il meteo ancora una volta destabilizza la Sardegna. In molte zone pioggia a dirotto, con l’acqua finita per lo più in mare. Da altre parti non ci sono stati sprechi ma solo perché è piovuto poco o nulla. Nei paesi legati all’invaso di Maccheronis, in Baronia, sono scattate le restrizioni. L’acqua arriva a giorni alterni nei rubinetti delle case e c’è chi fa la fila davanti alle fontanelle pubbliche per fare scorta. Situazione drammatica anche in Ogliastra. A Loceri l’emergenza si affronta con le autobotti. E Jerzu è pronta a collegare la rete idrica a un pozzo.

